桃園公廁「掀裙圖」標示挨轟　范雲批失職：把性騷擾當有趣

▲范雲在臉書貼出惹議指示牌圖片，批評公部門失職。（圖／翻攝自范雲臉書）

記者呂晏慈／台北報導

桃園市觀音區崙坪文化地景園區廁所標誌因有掀裙、爬牆偷看等圖案，引發批評「低級當有趣」罵聲不斷，桃園市府後決定重改標誌；民進黨立委范雲25日透過臉書表示，不要把性騷擾當創意和有趣，違法行為不應該當作公開標示，批評公部門失職。

范雲指出，基本上，掀裙子和爬牆偷看已涉及性騷擾，後者更是涉及違反《社會秩序維護法》規定的「故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者」，公部門在公共場所設置標示，通常都會經過層層把關和簽核；這個以明確「違法行為」設計的廁所標示上架公開，已是公部門的失職。

范雲表示，面對民眾批評這些圖示違反性別平權時，桃園市政府都發局長第一時間出來回覆，竟然還以「有趣就好了，不要太嚴肅，也無涉平權」來推拖卸責，因此，她必須很嚴肅的表示，性騷擾一點都不好笑。

范雲說，今天11月25日正好是國際終止婦女受暴日，當世界各國都還在努力消除對婦女的暴力時，台灣做為亞洲性別最平的國家，竟然還出現這種「把違法性別暴力行為當有趣」的公開標示，她昨天得知此消息時，已經第一時間聯繫桃園市政府的性別平等委員會委員，要求桃園市政府撤換圖示。

范雲強調，標示不是不能有創意和幽默感，但絕對不能以性騷擾做為引發玩笑的梗，那個掀裙子圖示，看在真的曾被性騷擾或被掀裙子的受害人眼裡，將會是有難受的二次傷害。