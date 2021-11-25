週六巨城《新竹市跳級生》簽書會　林智堅與書迷「快問快答」

▲參加簽書會將可和林智堅互動，還有機會問一個特別的問題。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，一刷千本近完售，上周首發3場簽書會吸引大量書迷、場場爆滿，甚至有人遠從高雄北上到場力挺。市府表示，第4場選定人潮熱鬧的新竹巨城，本周六（27日）晚間7時30分登場。現場除可購書、由林智堅親自簽書，民眾也能和市長近距離互動、合照，還有機會問市長一個問題，名額有限趕快報名（https://bit.ly/3l4l20L）。

林智堅表示，他上任7年來推動步行城市、新校園運動、進擊的公園與微笑水岸等建設，都是市府和民眾一起努力的成果，盼透過市政專書《新竹市跳級生》的紀錄，分享這幾年累積而成的「新竹模式」，未來更希望有機會將新竹經驗推廣到整個大新竹地區。

第4場簽書會本周六（27日）晚間7時30分，於新竹巨城一樓戶外噴水廣場舉辦，參加簽書會將可和林智堅市長合照、互動，還有機會問一個特別的問題。林智堅市長也將於現場分享真心話，並親自簽書，不限數量，將會為現場所有民眾完成簽書。

市府指出，首發3場簽書會，林智堅巡迴在地人氣小吃店，希望將書裡的故事帶進新竹大街小巷，第4場則選在新竹最具代表的巨城購物中心舉辦。目前已有全台各地粉絲敲碗巡迴簽書會地點，包括桃園、高雄等地，目前規劃舉辦共10場次簽書會，橫跨大新竹地區，歡迎民眾踴躍邀請、到林智堅市長臉書留言，「只要有需要、時間配合一定去！