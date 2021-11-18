《新竹市跳級生》簽書會周六開跑　林智堅分享新竹經驗

▲《新竹市跳級生》本周六（20日）起將舉辦首發3場簽書會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府與新竹市長林智堅共同推出首部市政專書《新竹市跳級生》，本周六（20日）起將舉辦首發3場簽書會，當天下午1時至4時將巡迴新竹在地店家「鷹王肉圓」、「長興釣蝦場」與「直達咖啡」，歡迎民眾報名（https://hccggovtw.kktix.cc/），有簽書、合照，有機會向市長提出一個問題。林智堅市長表示，簽書會走進新竹大街小巷，邀民眾一塊來品嘗在地美食紅糟肉圓、臭豆腐與他最愛的咖啡單品。市府也預告，第4場將於11月27日晚間新竹誠品登場，也邀民眾到林智堅市長臉書留言建議下一場簽書會地點。

林智堅表示，市政專書《新竹市跳級生》發行來大獲好評，先後舉辦新書發表會與新竹市都市環境景觀發展論壇，積極推廣新竹經驗。本周起由他舉辦巡迴簽書會，將近距離與民眾接觸交流，分享治理城市的歷程故事，讓「新竹模式」成為一種參考，進而產生影響，不只新竹好，也希望台灣都好。

市府也透露，參加簽書會除可現場獲得林智堅市長簽名、合照，甚至有機會問市長一個特別的問題。現場也有賣書，歡迎有興趣的民眾先來聽分享，再決定是否把書帶回家。

林智堅指出，本周六的簽書會地點是他與市府團隊精心挑選，希望將書裡的故事帶進新竹大街小巷，探索在地的更要宣傳新竹美食。第一站下午1時在香山「鷹王肉圓」，坐落於新竹空軍基地旁，是在地經營超過一甲子的美食店家，有蒜蓉加滿的紅糟肉圓，還有隱藏美食香腸，可邊看飛機邊品嘗。

第二站下午2時30分在光復路上的「直達咖啡」，是竹科人的咖啡好朋友，林智堅市長說，許多嗜喝咖啡的朋友都在這邊買豆子、學習咖啡知識，他更獨家公開他最愛的單品衣索比亞耶加日曬豆，「一定要自己手沖才對味！」讓大家在咖啡香中品味新竹經驗。

第三站下午4時在香山「長興釣蝦場之特級麻辣臭豆腐」，這是傳說中「被釣蝦耽誤的臭豆腐店」，使用獨門秘方的特級麻辣臭豆腐，讓吃過的人都讚不絕口，歡迎大家一起來參加簽書會，還能順道體驗新竹第一臭的威力。

市府表示，有別於書店、咖啡店傳統簽書會選擇，特別選擇在地人氣小吃店，因新竹經驗是市民攜手完成的成果，盼能將這樣的分享帶入民間被更多人知悉推廣，未來也規劃前往鄰近縣市辦理，歡迎店家老闆、社團社區的好朋友揪團當主人，到林智堅市長臉書留言（https://reurl.cc/95qVRv），邀請林智堅市長到店簽書，也分享市政心法。