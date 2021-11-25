嘉市議員爆料補習班老師性騷　女學生被搭肩問「有沒有性經驗」

▲嘉義市議員陳姿妏質詢爆料女學生補習班遭性騷擾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員陳姿妏25日質詢時爆料，一女學生在補習班補習，竟被老師碰肩摸肚子及肢體碰觸，甚至遭問「發育好不好」、「有沒有性經驗」等疑似性騷擾言語，家長欲提告，竟被警方、學校引導式勸阻。教育處長林立生表示，針對補習班教室死角，會督促加強巡視，讓學生、家長上課安心。

陳姿妏表示，該補習班小班式教學，且因防疫考量，設置梅花座座位，被害女學生坐在最後一排，該師就會利用上課時走到最後搭她肩膀，甚至摸女學生肚子、大腿，並利用課堂討論社會新聞的機會，詢問該生「有沒有性經驗」、「發育好不好」等。

陳姿妏更引用作家林奕含事件指出，政府雖針對防範狼師修正相關法條，但實際上多數學生仍因害怕、不想得罪老師等原因，不敢聲張，就可能導致下一個人受害，督促市府積極監督、避免類似案件發生。

林立生表示，學校持續宣導學生性騷擾防治等自我保護觀念，處內每年與補教業者開會，也有針對公安、消防或性騷擾防治政令宣導，校外補習班補習學生學校也都列冊管理，發生類似性騷擾案件，補習班也需進行通報，市府接獲通報就會通知學校，啟動後續調查、處理機制。

陳姿妏表示，「補習及進修教育法」雖已修正，補習班負責人、員工跟老師應揭露真實姓名，外籍教師聘用也需要檢附原護照國的行為良好證明，然而學校、補習班為避免聲譽受損，都會勸阻家長提告，卻可能因此導致狼師食髓知味，甚至下一個人受害人，呼籲市府加強相關教育觀念，並積極、主動監督補習班業者防範。