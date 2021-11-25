　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

嘉市議員爆料補習班老師性騷　女學生被搭肩問「有沒有性經驗」

▲▼ 市議員陳姿妏質詢爆料女學生補習班性騷擾。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市議員陳姿妏質詢爆料女學生補習班遭性騷擾。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市議員陳姿妏25日質詢時爆料，一女學生在補習班補習，竟被老師碰肩摸肚子及肢體碰觸，甚至遭問「發育好不好」、「有沒有性經驗」等疑似性騷擾言語，家長欲提告，竟被警方、學校引導式勸阻。教育處長林立生表示，針對補習班教室死角，會督促加強巡視，讓學生、家長上課安心。

▲▼ 市議員陳姿妏質詢爆料女學生補習班性騷擾。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳姿妏表示，該補習班小班式教學，且因防疫考量，設置梅花座座位，被害女學生坐在最後一排，該師就會利用上課時走到最後搭她肩膀，甚至摸女學生肚子、大腿，並利用課堂討論社會新聞的機會，詢問該生「有沒有性經驗」、「發育好不好」等。

陳姿妏更引用作家林奕含事件指出，政府雖針對防範狼師修正相關法條，但實際上多數學生仍因害怕、不想得罪老師等原因，不敢聲張，就可能導致下一個人受害，督促市府積極監督、避免類似案件發生。

林立生表示，學校持續宣導學生性騷擾防治等自我保護觀念，處內每年與補教業者開會，也有針對公安、消防或性騷擾防治政令宣導，校外補習班補習學生學校也都列冊管理，發生類似性騷擾案件，補習班也需進行通報，市府接獲通報就會通知學校，啟動後續調查、處理機制。

陳姿妏表示，「補習及進修教育法」雖已修正，補習班負責人、員工跟老師應揭露真實姓名，外籍教師聘用也需要檢附原護照國的行為良好證明，然而學校、補習班為避免聲譽受損，都會勸阻家長提告，卻可能因此導致狼師食髓知味，甚至下一個人受害人，呼籲市府加強相關教育觀念，並積極、主動監督補習班業者防範。

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
台灣一堆店倒「改開藥局」　內行人曝真相：賺爛了
新變種「Nu」威力恐勝Delta！　指揮中心曝：香港有案例
台66線嚴重車禍！4車連環撞一度塞爆
快訊／增4例打疫苗後死亡！　分別接種「2廠牌」
新北疫苗出包！千人打嘸　指揮中心曝補救措施
快訊／跨年會鬆綁！　陳時中明公布管制措施
快訊／今5例突破性感染！　「這兩廠牌」最多
快訊／今暴增10例境外移入！　本土持續+0
LIVE／今起混打免預約！　指揮中心最新說明
張衛健「消失3年」現況罕曝！　親吐淡出主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

7月大男嬰疑遭施虐診斷「虐性腦傷」　原來是小姊姊對他做了這事

堅稱愛台灣而置產養老非洗錢　向心夫婦求法官「盡早結束鬧劇」

涉非法掩埋事業廢棄物+詐領助理費　嘉縣議員邱銀海羈押禁見

台南北門漁塭溺水女子送醫不治　研判散步時不慎落水

行車糾紛嗆三字經　火爆男趁等紅燈把女騎士打成腦震盪

把仇家「皮帶綁樹上」痛毆！他被丟路邊送醫不治　2惡煞下場曝

桃園大貨車失控追撞3轎車釀3傷　台66線東向一度塞車紫爆

醫院就診等太久...國罵護理師、作勢毆打　暴走男下場曝

嘉市議員爆料補習班老師性騷　女學生被搭肩問「有沒有性經驗」

新竹醉男10分鐘連搶手機行、小吃店　「槍太假」被識破

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

7月大男嬰疑遭施虐診斷「虐性腦傷」　原來是小姊姊對他做了這事

堅稱愛台灣而置產養老非洗錢　向心夫婦求法官「盡早結束鬧劇」

涉非法掩埋事業廢棄物+詐領助理費　嘉縣議員邱銀海羈押禁見

台南北門漁塭溺水女子送醫不治　研判散步時不慎落水

行車糾紛嗆三字經　火爆男趁等紅燈把女騎士打成腦震盪

把仇家「皮帶綁樹上」痛毆！他被丟路邊送醫不治　2惡煞下場曝

桃園大貨車失控追撞3轎車釀3傷　台66線東向一度塞車紫爆

醫院就診等太久...國罵護理師、作勢毆打　暴走男下場曝

嘉市議員爆料補習班老師性騷　女學生被搭肩問「有沒有性經驗」

新竹醉男10分鐘連搶手機行、小吃店　「槍太假」被識破

7月大男嬰疑遭施虐診斷「虐性腦傷」　原來是小姊姊對他做了這事

地震搶逃命！爸爸「丟下兒子」自己跑　網看傻：真的是親生的嗎？

堅稱愛台灣而置產養老非洗錢　向心夫婦求法官「盡早結束鬧劇」

台商受打壓！國發會主委抱不平「可回流、歐洲也歡迎」

涉非法掩埋事業廢棄物+詐領助理費　嘉縣議員邱銀海羈押禁見

年輕人「精華時期」都在付房貸　他一想就怕！網秒懂：完全放棄了

EDG傳奇加入中國共產黨開先例 　廠長：疫情加深入黨決心

台南北門漁塭溺水女子送醫不治　研判散步時不慎落水

救公投！蔡英文視察藻礁　王鴻薇諷：要票才來、沒票不必來

行車糾紛嗆三字經　火爆男趁等紅燈把女騎士打成腦震盪

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

賓士男酒駕撞進超商　大夜班店員慘斷腿

命理師評「小鬼猝死」　怒告56鄉民

八里天道盟阿八仔遭槍殺　警逮「貓董」追藏鏡人

快訊／澎湖女護理師輕生　勇消功搶命

20歲警大生「空運大麻」寄到家！下場慘曝

即／三峽騎士自撞電線桿！倒臥血泊慘死

男大生想護同學遭痛毆　開腦縫46針：我挨揍就好

台東大學6人騎車看日出　自撞電箱2女命危

桃園女陳屍自家浴室！全身焦黑

即／桃園大園中正東路3車撞成團！　1命危5傷急送醫

更多熱門

相關新聞

腳碰獄友屁股3次　他曝原因下場更慘

腳碰獄友屁股3次　他曝原因下場更慘

因毒品案件入獄服刑的陳姓男子2017年6月間用腳碰觸獄友的臀部3次，挨告性騷擾；他辯稱，當時是要叫獄友去洗澡，況且如果真的有性騷擾意圖，何不乾脆坐旁邊直接摸就好。不過，新竹地院法官認為，陳男的行為具有調戲的意思，的確會讓人感到不舒服，最後仍依違反性騷擾防治法，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

獨／女童遭性侵魂飛魄散　關公助抓元神

獨／女童遭性侵魂飛魄散　關公助抓元神

智障女5年前被性侵　國三又被男同學性騷擾

智障女5年前被性侵　國三又被男同學性騷擾

公車藏工程師襲胸狼　人夫心痛：男人最大的無奈

公車藏工程師襲胸狼　人夫心痛：男人最大的無奈

女童家門前玩耍　變態大叔拐她到公園摸大腿

女童家門前玩耍　變態大叔拐她到公園摸大腿

關鍵字：

陳姿妏性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面