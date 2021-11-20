8歲女童獨自家門前玩耍　變態大叔看她可愛竟拐到公園摸大腿

▲台南一名30歲的男子看女童獨自一人在家門口玩耍，竟將她拐到公園，偷摸大腿得逞。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台南報導

台南一名30歲男子今年2月行經一名8歲女童住處前時，發現女童獨自一人在住家前玩耍，竟將女童拐至公園內，趁著四下無人之際，偷摸女童的大腿後隨即逃逸，待女童返家和母親告知後，女童母親怒報警處理。台南地院審理後，依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判男子有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。

該名30歲的男子今年2月行經8歲女童住家附近時，男子看見女童獨自一人在自家住處前玩耍，基於性騷擾意圖，竟將女童拐至公園內，趁著四下無人之際，偷摸女童的大腿得逞後隨即逃逸，女童事後深感不舒服，返家後告知母親，母親聽聞後怒報警處理，轉經婦幼隊偵辦後，循線逮到該名男子。

男子應訊時，男子坦承犯罪，並表示因本身罹患輕度身心障礙，領有身心障礙證明，希望可以從輕量刑。

台南地院審理後，審酌男子明知女童為兒童，但男子竟欠缺尊重個人對於身體自主權利之觀念，對女童做出性騷擾行為，為害女童身心發展，惟念其犯後坦承犯行，未無端耗費司法資源，且已與女童達成調解，依成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判其有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年。