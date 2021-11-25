半小時伸腳碰獄友屁股3次　毒男掰「叫他去洗澡」下場更慘

記者黃翊婷／綜合報導

因毒品案件入獄服刑的陳姓男子2017年6月間用腳碰觸獄友的臀部3次，挨告性騷擾；他辯稱，當時是要叫獄友去洗澡，況且如果真的有性騷擾意圖，何不乾脆坐旁邊直接摸就好。不過，新竹地院法官認為，陳男的行為具有調戲的意思，的確會讓人感到不舒服，最後仍依違反性騷擾防治法，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

▲陳男在半小時內用腳碰觸獄友的臀部3次。（示意圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK，與本文當事人無關）

判決書中提到，陳男2017年6月30日下午3時許趁著獄友躺在舍房地上運動時，以腳碰觸對方臀部中間的位置，大約半小時後，他又趁著對方坐在地上寫字時，先後用右腳、左腳各碰觸臀部一次。獄友忍無可忍，氣得訴請檢警偵辦。

對此，陳男辯稱，當時是要提醒獄友去洗澡，沒有任何性騷擾的意思，況且如果真的有意圖，「我就坐在他旁邊摸他就好了。」

不過，新竹地院法官認為，對一般人來說，臀部並非正常社交禮儀下可以碰觸的身體部位，陳男沒有不知道的道理，而從監視器影像翻拍的照片中可知，他是刻意多次用腳碰觸獄友臀部，這個行為具有調戲的意思，的確會讓人感到不舒服，顯見他主觀上確實有趁人來不及抗拒之際而進行性騷擾的意圖。

法官接著說，陳男不思尊重他人身體自主權利，侵害獄友的身體自主權，對獄友的身心造成影響，行為實不可取，雖然他犯後承認客觀事實，但仍不斷找藉口，顯然沒有真切反省，最後依違反性騷擾防治法，判處拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。