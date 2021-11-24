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獨／女童遭性侵魂飛魄散　關公助抓元神！門貼鎮煞符床放七星石

▲▼智障女被性侵後魂飛魄散，關公贈與鎮煞符，床下還放七星石。（圖／民眾提供）

▲智障女被性侵後魂飛魄散，關公贈與鎮煞符，床下還放七星石。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

2016年10月，彰化一名9歲智障女童被阿姨的男性友人性侵後，女童受到嚴重驚嚇，回家後哭鬧不止，家長們不但遍訪精神科醫師，還求助太平區一家關聖帝君廟。關公透過乩童指出，女童早已魂飛魄散，於是親下地府找回魂魄，還給家長鎮煞符和七星石。雖然無法證明神明之助是否有效，但女童情緒倒是恢復到可以上學，不料再度發生性騷擾惡夢，令家長身心俱疲。

▲▼智障女被性侵後魂飛魄散，關公贈與鎮煞符，床下還放七星石。（圖／民眾提供）

當年9歲女童的母親和同居人在外工作，所以托付給阿姨照顧，不料患有輕度智障的阿姨見錢眼開，竟然容許陳姓宮廟負責人和吳姓男子性侵害，阿姨還在旁觀看，每人每次收取200元，女童家人發現異狀後報警，阿姨和吳男已被逮捕，陳姓廟公當時已逃逸無蹤。

▲▼智障女被性侵後魂飛魄散，關公贈與鎮煞符，床下還放七星石。（圖／民眾提供）

家長痛苦表示，5年來，女兒身心嚴重創傷，哭鬧不止，失魂落魄，家長呵護備至的照顧，但未見效果，不但遍訪精神科醫師，也到處求神問卜，透過友人介紹到太平區一間供奉關聖帝君的廟宇祈求，關公透過乩童指出，女童三魂七魄，已失去兩魂，關公為了救人，親下到地府找回兩魂，而且還給了鎮煞符貼在門口，七顆加持過的石子放在床底下。

鎮煞符和七星石不知是否有效，但女童情緒倒是漸漸恢復，如今已經念國三，雖然每天住校，但是和同學、老師都相處融洽，開心念書，不料卻又發生被男同學熊抱行為，令女童昔日被性侵陰影再度浮現，嚇得大哭，至今已有14天都在家不敢去上學。

國三女同學的家長表示，他可以體諒同樣扶養智障小孩的辛苦，所以他接受男生家長的道歉，也要求學校不要處罰男同學，而是要思考如何透過教育，預防類似事情再度發生？

家長受訪時長嘆一口氣時，現在還在努力安撫女兒受驚情緒，但不知何時才能再度走出陰影，令他感到比上次更加身心俱疲。

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