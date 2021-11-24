歐盟籲中國拿出「可驗證證據」　 證明彭帥平安

▲歐盟呼籲中國拿出「可驗證證據」證明彭帥平安。（圖／翻攝自推特／@shen_shiwei）

中央社布魯塞爾24日綜合外電報導

中國女網名將彭帥自曝遭前高官性侵後銷聲匿跡，21日她與國際奧會主席視訊，但此舉仍無法消除外界疑慮。歐盟今天呼籲北京提供「可驗證的證據」，說明彭帥的安危與下落。

歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在發給法新社的聲明中表示：「我們已看到據信是來自彭帥的談話和她公開露面的畫面。然而，關於受侵害的指控和她（先前）兩週未露面的情況仍非常令人擔憂。」

馬斯拉里指出：「我們敦促（中國）針對這些指控進行全面且透明的調查。」

她還說：「我們持續呼籲中國政府提供獨立且可驗證的證據，說明她的安危與下落。」

現年35歲的彭帥曾在2013年溫布頓錦標賽和2014年法國公開賽，與台灣網球一姐謝淑薇搭檔奪下女子雙打冠軍。

她本月2日在微博發文，指控現年70多歲的前副總理張高麗在長達數年的時間裡強迫她發生性關係，此後她超過2個星期沒露面，讓外界質疑她已「被消失」。

本月21日，北京中國網球公開賽主辦的FILA KIDS鑽石盃青少年網球挑戰賽在微博發布照片及影片，證明彭帥親自出席活動；同日她也與國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）視訊，宣稱自己安然無恙。

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