全球挺彭帥「台灣卻失聲」　日媒《產經》台北支局長：有點失望

記者趙蔡州／綜合報導

中國網球女將彭帥自曝性侵醜聞後，幾乎在網路及媒體上銷聲匿跡，導致許多知名運動員紛紛發聲，關切她的人身安全，世界女子職業網球協會（WTA）、國際網球總會也先後打破沉默。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，這次事件團體、國家及個人發揮很大的作用，但台灣卻幾乎失聲「個人十分遺憾」。

日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫22日表示，彭帥事件引發國際高度關注後，中國官媒隨即曝光了彭帥的許多訊息，包含郵件、照片及與國際奧委會主席通話報平安，雖然大家都知道，彭帥依然受當局控制，「但是不得不說，這一次國際社會給中國的壓力是有效的」。

在給中國施壓的過程中，許多團體、國家及個人都發揮很大作用，WTA、國際網總、國際奧委會，無國界記者等組織紛紛發聲，網球名將大坂直美、小威廉姆斯，還有許多籃球、足球的知名球星紛紛表態，法國外交部長勒德里安更直接警告中國「讓彭帥發聲，否則將採取外交行動」。

▲矢板明夫認為，台灣在彭帥的議題上幾乎失聲，讓他覺得十分遺憾。（圖／路透社）

彭帥問題沒有結束，不過國際社會的聲音，一定程度上改善了彭帥處境，是一場小小的勝利，但這次營救彭帥的過程中，經常表示「擁護民主、自由、人權價值觀」的台灣幾乎沒發揮作用，台灣政要在彭帥問題上基本沒有發言，經常在主權問題上發表對中強硬言論的陸委會也失聲，「個人覺得十分遺憾」。

他指出，曾經和彭帥並肩作戰搭檔多年的台灣女子網球選手、曾在美國職業籃球聯賽活躍多年的著名籃球選手，在歷屆奧運會上遭到中共打壓的選手們，在彭帥事件上幾乎沒有聽到他們的聲音，也不禁讓人覺得有一點點失望。

他認為，台灣是世界上最受中國打壓的國家，像是禁止鳳梨進口、共機繞台及各種大小國際賽事中對台的矮化，「當同樣有人被中共獨裁政權霸凌的時候，台灣應該積極伸出援手，送去溫暖，即使實際上做不了什麼，和國際社會一起發聲也很重要」、「國際社會和中國國內被當權者霸凌的弱勢民眾，都需要台灣的聲音」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘