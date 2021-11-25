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社會 社會焦點 保障人權

「星光部隊」佔地30年　新竹3千地主跨國向新加坡討110億使用費

▲新竹坑子口自救會。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹坑子口自救會會長鄭進宅向新加坡政府提出110億求償。（資料照／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣新豐鄉坑子口靶場被軍方借給新加坡「星光部隊」作為訓練場地，400公頃靶場中有200多公頃土地屬於私人土地，3700多位地主認為私有地30多年來遭霸佔，成立自救會「新竹坑子口自救會」告上法院向國防部求償，年初法院判決，認自救會求償錯對象而宣判敗訴，自救會因此轉向新加坡政府求償，30年佔地「使用費」加上該地區漁民的補償費合計110億元。

▲新加坡「星光部隊」佔地30年　新竹3千地主跨國討110億使用費。（圖／記者陳凱力攝）

▲「新竹坑子口自救會」向新加坡政府求償110億元，要求12月15前做出回應。（圖／記者陳凱力攝）

「新竹坑子口自救會」會長鄭進宅指出，軍方從1949年開始無償佔用200多公頃的私人土地，作為靶場訓練使用，當時田賦稅還沒取消，變成「農民繳稅、國防部用地」，1975年國防部未經地主同意，將靶場借給新加坡「星光部隊」作為訓練場，直到2005年國防部才完成這200多公頃土地徵收，取得土地的使用權，3700多名地主被吃豆腐，一吃就是30年。

2018年間，自救會長鄭進宅到新竹地檢署按鈴申告，控告國防部竊佔民地，案經2年多，終於在今年初由台北地院作出宣告，鄭進宅說，法院判決，認自救會「告錯人」，宣告敗訴，因此自救會才轉向新加坡政府求償。

據台北地方法院 108 年度簡上字第 360 號民事判決，當時鄭進宅主張土地徵收前遭前期占用，甚至被借用給新加坡作軍事演練射擊，獲取利益， 要求國防部返還不當得利。

國防部則否認占用一事，答辯僅於軍事演練當天管制通路口，且自78年間起至93年間平均射擊天數約每年78天，並非全年皆進行軍事演練。法官認，鄭進宅雖主張土地遭占用、管制，導致無法使用、耕作，但未能提出積極證據舉證，難以採認，且該地在非演練期可自由進出、使用，若因自身恐懼而拒絕進入，難以認定占用損害。

且上訴人所指受有利益者為「國家」，並非國家機關的被上訴人，若以國家整體利益考量，難以認定「被上訴人」受有不當得利。

鄭進宅說，台北地院雖判決敗訴，但卻為他只了另一條路，轉向受有不當利益的「國家」、新加坡求償，他在11月8日發函給新加坡駐台商務辦事處，要求對方需在今年12月15日前擬定賠償方案回覆，並依公告地價的百分之10、計算30年租用費用，約90億元的使用費，再加上附近漁民因為火砲射擊而無法出海捕魚的損失20億元，共向新加坡政府求償110億元台幣。

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