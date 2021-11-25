行政院拍板「海空戰力提升計畫」特別預算　2373億買8大防衛系統

▲行政院發言人羅秉成25日主持行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者黃巈禾／台北報導

行政院長蘇貞昌今（25日）主持行政院會議，會中通過主計總處提報之「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，以上歲出所需財源2373億元，全數以舉借債務支應，拚立法院本會期三讀通過。

行政院表示，今天中國不斷擴大軍事活動，為了確保國家安全，行政院在9月16日提出海空戰力提升計畫採購特別條例，希望在最短時間內有效提升戰力，非常感謝立法院的支持，11月23日已經三讀通過，行政院今天提出特別預算。

行政院指出，此次特別預算結合「國防自主」政策，特別預算編列2372億餘元，採購各式飛彈及量產海軍高效能艦艇，並有效提升海巡艦艇轉換的能力。

主計總指出，海空戰力提升計畫採購特別預算案歲出編列2373億元，編列情形可分為三個面向，包含：一、「反艦」，岸置反艦飛彈系統計畫經費（第1、2階段）797億元；海軍高效能艦艇計畫經費（第1、2批）692億元；海巡艦艇加裝戰時武器系統計畫經費32億元。

二、「防空」，包括野戰防空系統計畫經費89億元；陸基防空系統計畫經費347億元；三為「反制」，包含無人攻擊載具系統計畫經費120億元；萬劍飛彈系統計畫經費126億元；雄昇飛彈系統計畫經費170億元。

海空戰力提升計畫採購項目共有8項，包括：岸置反艦艇飛彈系統、野戰防空飛彈系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統。