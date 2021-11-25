銅鑼杭菊盛開美景吸引大批遊客　「菊內人」把握最佳賞花期　

▲苗栗縣銅鑼鄉的杭菊盛開，11月下旬至12月初將是最佳賞花期，敬請民眾把握時間。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣銅鑼鄉為全台最大杭菊產地；但今年因疫情影響產量比往年減少許多，不過，因民眾殷切期盼，苗栗縣富農農產運銷合作社以「菊內人」為題，將用杭菊生活節型態延續辦理，自11月下旬至12月初將是杭菊最佳賞花期，歡迎民眾來到銅鑼欣賞杭菊花海，感受銅鑼之美。

縣長徐耀昌表示，今年銅鑼杭菊生活節「菊內人」主要由在地農民、青年組成的富農農產運銷合作社以民間團體力量自主性舉辦，適逢疫情趨緩之際，民眾可以在假日的時候來放鬆、欣賞並帶走杭菊特色產品；另外，客委會為了推廣客家文化及振興客家經濟，推出客庄券，希望大家來到銅鑼輕鬆買、開心玩。

合作社理事主席陳弘智表示，活動自20日起連續2週為最佳賞花期，活動期間周末將邀請銅鑼在地團體表演，舉辦杭菊花書籤手作體驗、杭菊茶席、小農市集及摸彩抽獎活動，將於活動現場不定時抽出優質店家好禮，讓民眾來到銅鑼欣賞杭菊花盛開的美景外，還能夠在花田間吃喝玩樂。

此外，從銅鑼火車站開始至活動會場，沿途特別設置由聯合大學設計學院/工業設計系師生規劃的客家傳統奉茶亭，讓路過的民眾，可以停下腳步、喝口杭菊花茶小歇一下，體驗道地的客家傳統文化。歡迎大家一同來到銅鑼，享受客家文化、沐浴在杭菊花香中。

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