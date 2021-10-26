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內蒙滯留遊客扔「免費午餐」　防疫人員家屬怒：孩子一天只吃一餐

▲內蒙古阿拉善盟額濟納旗封城。（圖／CFP）

▲內蒙古阿拉善盟額濟納旗封城。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古阿拉善盟額濟納旗在本輪疫情肆虐下，本土確診病例已增至78人，不僅旗委書記陳占雲遭免職處分，當地政府也採取封閉措施，包括遊客及居民全體居家抗疫，以遏止疫情繼續蔓延。不過，當地志願者24日發現，部分遊客將沒開封的午餐直接丟進垃圾桶，讓當地防疫人員家屬十分氣憤直言，「孩子在前線一天只吃一餐，想送飯都送不了。」

▲內蒙古疫情滯留遊客將免費午餐扔掉，引起當地民眾不滿。（圖／翻攝微博搜狐千里眼）

▲內蒙古疫情滯留遊客將免費午餐扔掉，引起當地民眾不滿。（圖／翻攝微博搜狐千里眼，下同）

據了解，內蒙古阿拉善盟額濟納旗目前約有9700名遊客滯留，等待疫情解封，大部分滯留遊客皆被安排至防疫旅館內安置，同時，由當地政府安排防疫人員提供免費餐食，解決近萬遊客居住和飲食也為這座小城帶來極大壓力。

▲內蒙古疫情滯留遊客將免費午餐扔掉，引起當地民眾不滿。（圖／翻攝微博搜狐千里眼）

根據微博上曝光的影片可以發現，部分遊客將餐盒連同塑膠袋「原封不動」的當垃圾直接扔掉，這也使得協助收取垃圾的當地防疫志願者感到心寒。

▲內蒙古疫情滯留遊客將免費午餐扔掉，引起當地民眾不滿。（圖／翻攝微博搜狐千里眼）

一名工作人員無奈地表示，「我們都是盡量把餐做好，很努力認真的在做，今天吃魚肉，明天就會換吃雞肉、芹菜炒肉，（我們）也擔著風險，家裡都有老人孩子，全部都沒有回家，就為了保證這一千多人的餐食，再怎麼樣也不能浪費糧食。」

也有防疫人員家屬怒批，「孩子在抗疫一線已經6天，一天只能吃一頓飯、休息3個小時，把有限的資源全都給了你們，不需要可以說，可以完整的退給他們，有的人還在餓著肚子，不要糟蹋糧食。」

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