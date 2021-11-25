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懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血簽字「2個都不要」她絕望離世

人妻懷孕5個月時被檢查出罹患癌症。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

▲人妻懷孕5個月時被檢查出罹患癌症。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

圖文／CTWANT

大陸湖南省一名楊姓人妻經歷一場失敗的戀愛後，在家鄉遇到了一名剛失婚的彭姓男子，雙方互有好感，很快便墜入愛河，最後也結了婚。沒想到，楊女懷孕5個月時，突然被檢查出罹患惡性腫瘤，然而她為了丈夫，堅持要把孩子生下來；孰料當醫生問彭男要保孩子還是妻子時，他竟冷血回答「2個都不要」。

綜合陸媒報導，家住湖南邵東的楊淩雲年輕時曾離家打工，期間認識了一名男子，年輕懵懂的她很快就墜入愛河，誰知在一起沒多久，卻發現男方早已有家室，於是她毅然決然地回到老家。回到湖南後，楊女認識了剛離婚的彭男，雖然對方和前妻生下了兒子，但2人十分個性投機，決定攜手步入婚姻。

楊女結婚後，夫妻倆度過了一段甜蜜的生活，她認為自己找到真愛，不顧高齡生產的風險，硬是懷上了小孩，孰料造化弄人，她在懷孕期間多次察覺身體不適，原本不以為意，卻在懷孕5個月時被檢查出罹患多發性惡性腫瘤，且病情已到了中晚期，必須馬上終止妊娠，但她為了替丈夫生個女兒，說什麼也不肯。

楊女生下孩子後離世。

▲楊女生下孩子後離世。

更令人意外的是，平時體貼的彭男得知妻子罹癌後，竟瞬間變臉，不僅沒有留在女方身邊照顧，還直接把老婆送回娘家，接著開始用各種理由推脫，甚至大搞失蹤，不回訊息也不接電話。在娘家人的逼迫下，彭男勉為其難地來到醫院探望，面對醫生詢問「要保大人還是小孩？」他竟然說「大人小孩都不要」。

據了解，彭男當時大聲哭窮，指自己沒有錢，沒辦法養活2個孩子，不僅付不起妻子的醫療費，更付不出小孩的撫養費，講完後便再度消失。眼見丈夫如此絕情，楊女這才死了心，她在絕望中叮囑家人，無論如何也要把小孩保住，最後用盡力氣生下了僅1800公克重的女娃，並於生產10小時後過世，遭遇令人心疼。

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