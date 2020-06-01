中華醫大餐旅系為失業者開創技能訓練之路　烘培訓班受理報名

▲中華醫大餐旅系職業訓練課程學員開心秀成果。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

中華醫事科技大學餐旅管理系，受台南市勞工局委託，開辦烘焙技藝、飲調與點心製作職業訓練課程，並輔導考取麵包職類丙級與蛋糕職類丙級的技術士證照，１日起受理報名，失業者和低收入戶報名參加培訓，政府補助費用達80～100％，詳情可洽華醫餐旅系，06-2671214轉752、766。

華醫餐旅系職能培訓建立口碑，今年再受市府勞工局職訓就服中心委託，為具工作意願且工作技能不足的失業者開辦職業訓練課程，幫助他們學習專業技能，無論是要自行創業或就業，都能整裝再出發。

今年的失業者職業訓練總共開辦兩班，一班烘焙技藝訓練班，一班飲調與點心製作班。上課地點均在中華醫大餐旅系，系上在課程規劃上兼具理論與實務，尤其強化實務技能學習，期望讓每位學員結訓後都能考取丙級職類技術士證照。

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烘焙技藝訓練班上課課程從6月29日起至8月26日止；飲調與點心製作班的上課日程是7月6日至9月3日。華醫餐旅系表示，兩班主要培訓對象為年滿15歲（含）以上、具工作意願且工作技能不足的失業者，特別的是，為鼓勵失業者參與技能訓練，一般失業者培訓費用政府補助80％，中低收入、單親、中高齡、身心障礙、原住民、長期失業、二度就業婦女、家暴被害人、更生受保護人等，不但可免費參與培訓，還可申請津貼補助。

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