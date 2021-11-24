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陳時中脫罩嗨唱餐會場地　政風調查：正當餐廳「沒女陪侍」

▲▼立法院社福衛環委員會 吳秀梅 陳時中 王必勝。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

中央社／台北報導

網路流傳衛福部長陳時中餐會嗨唱影片並遭疑為女陪侍場所。立委鄭麗文今天質疑違反公務員廉政倫理規範，廉政署長鄭銘謙回應說，經政風人調查，現場是沒女陪侍的正當義式餐廳。

網路流傳衛福部長、疫情指揮中心指揮官陳時中餐會嗨唱影片，餐會活動主辦人義守大學教授劉鴻陞日前受訪還原當天狀況，替陳時中抱不平；劉鴻陞說，地點在台北一家義式餐廳，且在場女性是商界人士。

立法院司法及法制委員會今天邀請法務部及所屬機關首長出席，立法委員鄭麗文就此事質詢時提及，席間疑有女陪侍、涉及貪污舞弊的醫師與醫材業者，是否違反公務員廉政倫理規範，目前政風人調查狀況。

廉政署長鄭銘謙回應指出，衛福部政風人員已進行調查了解，陳時中當天是應劉鴻陞邀約到此餐廳吃飯，此場所是一間義式餐廳，公眾得以出入，並無女陪侍。

鄭銘謙指出，陳時中不認識醫材業者，劉鴻陞與衛福部也沒有任何採購案或承攬研究報告，廉政署尊重衛福部的認定。若有涉及司法案件，廉政署則可自行立案偵辦。

鄭麗文質疑，衛福部的政風人員直屬衛福部跟廉政署，廉政署只能辦司法案件，行政部分則由衛福部負責，政風人員怎麼敢查自己的長官、也就是部長有無行政違失？這個制度恐讓政風成為東廠，不敢查大老虎，只敢查小蒼蠅，廢掉好了。

▼陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光。（圖／翻攝網路）

▲▼陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光　衛福部回應了。（圖／翻攝網路）

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