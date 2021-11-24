憂兩岸「看不順眼氣氛」變嚴重　柯文哲：辦雙城論壇是吃力不討好

▲柯文哲出席「智慧政府市民e同行」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府日前宣布，將於12月1日舉辦雙城論壇，由台北市長柯文哲及上海市長龔正視訊主持。柯文哲24日表示，舉辦雙城論壇是吃力不討好的事情，但自己很擔心惡意螺旋，雙方看不順眼的氣氛越來越嚴重，儘管政治上有隔閡、分歧和對立，但也不希望造成兩岸人民互相仇視，維持兩岸和平是最重要的基礎。

針對將在12月1日舉辦雙城論壇，但近期才發生遠東集團在中國大陸被罰3.85億事件，是否仍會堅持過去的「兩岸一家親」立場？柯文哲24日上午出席「智慧政府 市民e同行」記者會時坦言，舉辦雙城論壇其實是吃力不討好的事情，但有衝突才需要溝通，若沒問題就不用湊熱鬧。

柯文哲提到，自己很擔心「惡意螺旋」，雙方看不順眼的氣氛越來越嚴重，但就務實來講，有衝突才需要溝通，且不要為了短期利益犧牲長期利益，不要因為政黨利益犧牲國家利益，在這階段舉辦雙城論壇，明白來講是吃力不討好。

柯文哲強調，兩岸之間有分歧、隔閡甚至對立是事實，但不要因此讓兩岸之間的人民彼此仇視，真正目的是增加善意、降低敵意、促進交流，保持彼此善意才是維持兩岸和平最重要基礎。

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