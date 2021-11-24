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中風患側能職能自理訓練　嘉榮復健科從日常活動助病患輕鬆復健

▲▼吃飯也能做復健?!中風患側手能參與的職能自理訓練嘉榮復健科團隊建議從日常活動助病患輕鬆復健。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲中風患側手能參與的職能自理訓練嘉榮復健科團隊建議從日常活動助病患輕鬆復健。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

吃飯是生活上的大代誌，當病友從臥床時使用鼻胃管，到能坐起後拿餐具吃飯，真的是一件值得鼓舞的事。然而，若中風造成的偏癱側(患側)剛好在慣用側，例如，原本習慣用右手拿筷的病友，可能被迫使用左手不熟練的拿湯匙吃飯，右手則垂放在身側，英雄無用武之地，相當可惜。


臺中榮總嘉義分院復健科蕭婷予職能治療師表示，上肢要能順利執行吃飯的任務，所需要動作能力包括 : 手指能有效地抓握餐具、前臂能翻轉以將食物從碗中舀起送入口中，手臂能自如地抬起放下。當中風使患側手因張力，或主動動作能力不足時，便會導致患側手的操作功能受限，使病友逐漸失去在生活中使用患側手的動機。


嘉榮復健科治療師告訴大家，患側手在不同的動作功能恢復程度下，都有不同的活動角色可以參與。若一開始還不確定患側手能承受的活動難度有多少，或感覺靈敏度是否足夠時，建議可以從患側手能夠勝任的程度開始嘗試。如同在醫療院所職能治療師給予的復健活動一樣，吃飯的任務也能根據患側手的功能程度做難易度分級，包括動作、步驟分析、食物的選擇等。
蕭職能治療師特別提醒，說除了接下來文中所提到的範例外，食物的選擇也需要納入考量，例如 : 選擇質地稠狀的食物可以更容易被舀取；此外，因患側肢體皮膚的感覺尚不靈敏，或因動作尚不靈活，若操作不慎可能會不小心受傷，是故建議選擇常溫的食物，避免過冰或熱燙，可以減少意外的發生。


階段一、患側手幾乎無主動動作
雖然患側手幾乎沒有動作，但仍要維持良好且適當的擺位習慣。可以讓患側手擺位在桌面上餐具旁，而非垂放在桌面下。亦可由健側手協助張開患側手指，以利患側手擔任扶持碗盤的任務。一開始患側手可能無法有效穩定住碗盤，可以在碗盤下方墊止滑墊，增加穩定效果。

▲▼吃飯也能做復健?!中風患側手能參與的職能自理訓練嘉榮復健科團隊建議從日常活動助病患輕鬆復健。（圖／記者翁伊森翻攝）
階段二、患側手指可控制粗抓握，但手指複雜操作及前臂翻轉動作仍不靈活，當患側手開始能控制抓握後，可以讓患側手使用加大握把的餐具。若前臂做出旋後的動作仍有困難，無法將碗中的食物順利舀起或叉起入口時，可旋轉餐具末梢的方向，讓患側手能更順利地將食物帶到嘴邊。

▲▼吃飯也能做復健?!中風患側手能參與的職能自理訓練嘉榮復健科團隊建議從日常活動助病患輕鬆復健。（圖／記者翁伊森翻攝）
階段三、患側手肘可以彎曲；手臂可以上舉，但無法到達肩膀的高度，當患側手臂與手肘能夠在抗重力下有上舉、屈曲的動作時，可以試著在桌面上移動水瓶，或將水瓶舉離桌面。初期若單獨操作比較吃力，可以先讓健側手部份協助患側手做。隨著練習次數的累積，逐漸減少健側手的協助，讓患側手朝單獨操作的目標努力。

▲▼吃飯也能做復健?!中風患側手能參與的職能自理訓練嘉榮復健科團隊建議從日常活動助病患輕鬆復健。（圖／記者翁伊森翻攝）
▲患側手握住瓶身，健側手旋開瓶蓋。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼吃飯也能做復健?!中風患側手能參與的職能自理訓練嘉榮復健科團隊建議從日常活動助病患輕鬆復健。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▲健側手帶患側手舉瓶喝水。（圖／記者翁伊森翻攝）


階段四、
1.大拇指可以夾住紙張
2.前臂可以翻轉，以能帶動手部至大拇指朝上的位置。
3.手肘可伸直彎曲。
4.手臂能向左右水平地移動。
吃完飯後，別急著離開餐桌。用患側手將桌面碎屑擦拭乾淨也是一種復健活動喔 ! 此外，維持桌面乾淨，也提高了每次的用餐品質呢。

▲▼吃飯也能做復健?!中風患側手能參與的職能自理訓練嘉榮復健科團隊建議從日常活動助病患輕鬆復健。（圖／記者翁伊森翻攝）

蕭婷予說，加入患側手一起練習，想必會比平時單用好手操作，耗費更多的時間與精力，因此，耐心、動機與持續練習，是成功不可或缺的要素。在訓練初期，不用要求一定要讓病友執行完所有的步驟，可以先從病友自己能夠勝任的階段開始，照顧者可以在旁給予適時的協助。

上列的活動範例，還可以依照病友的狀況，做更多個別化的調整。其實日常生活的小用品只要被適當的運用，都是很好的復健用具。若過程中有任何疑問與困難，也可以諮詢自己的職能治療師。
 

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