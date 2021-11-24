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社會 社會焦點 保障人權

恐怖屍照曝光！「疑誤食農藥」金門大量鳥類毒發亡　縣府追查中

記者林名揚／金門報導

今（24）日上午8時臉書社群媒體張貼金門沙崗地區有大量鳥類死亡事件，縣府建設處接獲通報後隨即與金門縣野生動物救援暨保育協會趕赴現場調調查。

▲▼金門大量鳥類遭毒死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門大量鳥類中毒死亡。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

縣政府建設處表示，此事件發生地點位於沙崗農場周邊的排溝中，死亡動物個體已由縣府人員打撈，以避免被其他動物取食。經過現場清查，這次死亡鳥類共計76隻，數量多為花嘴鴨，另有白鶺鴒、小水鴨、綠頭鴨及紅冠水雞等鳥類，現場慘不忍睹。

由於死亡地點集中於排水道沿線，且現地酒糟有特意撒佈情形，疑似為誤食農藥造成，該等死亡鳥類由本縣動植物防疫所轉請行政院農委會家衛試驗所及農業藥物毒物試驗所進行疫病及毒物之分析比對，另為釐清是否為蓄意毒鳥案件及避免水系遭受汙染，亦聯繫警政單位協助辦理及加強巡查。

▲▼金門大量鳥類遭毒死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門大量鳥類遭毒死。（圖／記者林名揚翻攝）

縣政府建設處說明，農藥之使用未遵行農藥管理法所訂規定使用，將處新臺幣1萬5千元至15萬元罰鍰。而如為騷擾、獵捕一般類野生動物，將依野生動物保育法規定，處2萬元至10萬元罰鍰，如為蓄意以藥物毒殺野生動物，將違反野生動物保育法規定處新臺幣6萬至30萬元罰鍰，如有毒害保育類野生動物者，將處6個月至5年的有期徒刑，得併科20萬至100萬元以下罰金，籲請民眾切勿以身試法。

建設處強調，近期即將進入小麥播種期，田間仍殘留上一期高粱的穀粒，會有許多鳥類啄食，建議民眾採驅離方式即可，切勿以毒殺或陷阱等違法方式，避免誤觸相關法令；若使用劇毒殺害鳥類，經由食物鏈的傳播，極有可能會影響其他的物種，對於土地也有農藥殘留問題，籲請農友特別留意。

▲▼金門大量鳥類遭毒死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門大量鳥類遭毒死。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門大量鳥類遭毒死。（圖／記者林名揚翻攝）

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