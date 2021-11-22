孫生媽偷輪椅婦錢包　開庭竟放鴿子...她驚訝曝未出庭原因

▲孫生母親今年1月「假好心」幫忙推輪椅婦，卻將對方身上錢包拿走，被依竊盜罪起訴。（圖／翻攝自孫生又來了YouTube）

記者黃宥寧／台北報導

網紅「反骨男孩」成員孫生媽媽，今年1月間在芝山捷運站附近見1名輪椅婦行動不便「假好心」上前幫忙，送婦返家後，卻趁機偷走錢包，犯後卻矢口否認，直到孫生出庭指認監視器畫面，她才被依竊盜罪起訴。士林法院22日開庭，孫母並未到庭陳述，記者實際致電詢問狀況，她則驚訝回「我不知道今天要開庭」。

孫母（64歲）今年1月4日下午4時許在芝山捷運站 附近，見1名行動不便輪椅婦，自告奮勇上前表示可以幫忙推輪椅，一路就到老婦位於福華路住處，孫母向老婦拿鑰匙近屋內，便停留一下離去，隨後老婦便發現錢包失竊，趕緊告訴家人，報警處理。

警方調閱監視器後，發現被棄置在外的空錢包，並發現孫母涉有重嫌，隨即通知其到案說明，但孫母到案之後，辯稱監視器畫面的人不是自己，矢口否認竊盜行為。檢方傳喚孫生到庭指認後，孫生則直言，畫面中的人就是自己的母親，而之後檢察官繼續調查後也發現，監視器也曾拍下孫母返回一間旅館後，將錢包丟棄的畫面，依竊盜罪起訴。

22日士林地院開準備程序庭，孫母經通譯多次點呼仍未出現，法官諭知候核辦。

《東森新媒體ETtoday》致電給予孫母詢問怎麼沒有前往開庭，她在電話驚訝表示「我不知道要開庭」，但記者告訴她上回法官應該有通知下次開庭時間，她又語速相當快表示「我不知道」，記者最後問「會覺得兒子這樣很不孝嗎」，她則淡淡回「我說了又會被唸」。