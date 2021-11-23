每天搭車1小時！阿公心疼「買機車送高一金孫」　媽反對被罵慘

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友擔憂表示，兒子現在才高職1年級，公公竟因為心疼金孫趕公車，直接送機車給未滿18歲的他，身為母親的她想阻止，卻遭公婆聯合起來訓斥，兒子也不顧反對騎車，害她整天提心吊膽，就怕意外發生。

這名母親在「爆料公社app-匿名館」發文提到，去年兒子考上職校，由於離家比較遠，要坐快1小時的公車，但他常常睡太晚趕不上，不然就是放學後睡覺坐過頭，「昨天晚上，公公突然牽了一台新機車要給他金孫，說是心疼他早起坐車，乾脆騎車比較方便。」

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對此，她十分生氣也無法理解，「我兒子還沒18歲，加上已經很叛逆了，現在送他機車是什麼意思？這麼多社會新聞沒看到嗎？」然而，公公卻反過來責備她，還嗆她沒資格說話。

原po不禁淚嘆，「我老公很早就過世了，身邊就只有這個兒子，如果出什麼意外我還能活嗎？但公公完全不理我，兒子也開心地拿鑰匙去試騎，完全沒顧慮我的感受，連婆婆也跑來責罵，說我都不心疼孩子上學辛苦。我只是想保護我的孩子，為什麼婆家人要這樣對我？孩子一早不顧我的反對騎車上學，我整天心神不寧的，連班都快上不下去了。」

對此，網友們紛紛傻眼直呼，「難怪猴子很多，原來是被慣出來的」、「送摩托車太沒誠意，應該買賓士請司機才對」、「小孩騎出門就報警抓他，叫公公繳罰款」、「嘖嘖，到時候痛失金孫...過度溺愛啊」、「等到出事就來不及了，可以告訴孩子事情的嚴重性，讓他去跟阿公阿媽說」、「到高三就會要求買四輪了」。