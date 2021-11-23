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正妹網紅「直播喝農藥」 身亡　骨灰竟被殯儀館掉包：拿去配冥婚

記者蔡儀潔／綜合報導

擁有50萬追蹤者的大陸網紅「羅小貓貓子」，上月開直播喝農藥自殺，令不少觀眾相當吃驚。近日再傳出骨灰被殯儀館員工掉包，拿去包配冥婚。目前，警方已將3名犯罪嫌疑人刑事拘留。

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

▲死者是一名直播主。（圖／翻攝微博）

據《新京報》報導，山東濟寧汶上縣殯儀館一名邵姓火化工，竟偷換「羅小貓貓子」骨灰，再由當地殯葬從業者張男和雷男負責尋找買家、運輸骨灰。

知情人士透露，冥婚婚配成功可賺5至7萬元（人民幣，約新台幣22萬元至30.5萬元）。張男妻子表示，買家未相中骨灰，冥婚未配成功。目前，警方已將3名犯罪嫌疑人刑事拘留。

消息傳出後後網友紛紛表示憤怒，「這女孩子真的好慘啊，生前被起哄自殺，死後還要被人賣骨灰，真的好慘啊」、「這都什麼年頭了，還有這種事？」、「最反轉的是，買家這麼挑剔，竟然沒相中骨灰」、「沒想到這個主播命這麼不好，去世了還要被賣」。

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

▲影片內容寫道是「最後一條視頻了」。（圖／翻攝微博）

據陸媒早前報導，羅小貓貓子是知名的直播主，10月14日晚間直播時，突然表示這是自己最後一次開直播，接著就拿出一瓶農藥喝光，還說「有點難喝」，不久後就關閉了直播。許多觀眾嚇了一大跳，馬上報警求救，但遺憾的是，羅小貓貓子最後仍於15日下午不治身亡。

▲▼女網紅遭霸凌「直播喝農藥」　看網友留「快喝下去」一口乾杯身亡。（圖／翻攝微博）

▲有網友留言「快點喝下去」。（圖／翻攝微博）

事後，羅小貓貓子的閨蜜控訴，羅小貓貓子長期遭到網路霸凌，因此罹患憂鬱症，又加上感情不順遂，與男友分手，要求復合又被拒絕，心理狀況一直不太好，但還是會在直播中強顏歡笑。

閨蜜還說，直播的過程中，有網友瘋狂留言「快點喝下去」，但羅小貓貓子其實是不想死的，因為報警電話就是她自己打的，「這些人的言論，害了一整個家庭！」

羅小貓貓子的家人也指出，羅小貓貓子的自殺與前男友無關，是直播間的觀眾不斷起哄，最終導致了悲劇發生，他們會追究起鬨者的法律責任。


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