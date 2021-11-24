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桃園女進口車遭竊　警隔天雲林尋獲！她寫信大讚高效率

▲日本百萬進口轎車停在住家附近遭竊。（圖／大園警分局提供）

▲日本百萬進口轎車停在桃園住家附近遭竊。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市張姓婦人停放住家附近日本百萬進口轎車遭竊向警方報案，員警獲報後利用車牌調閱行車軌跡，查出失車在200公里外雲林縣褒忠鄉一帶，警方隨即驅車南下並聯繫當地警方協助，順利在某村莊內找到失竊的車輛，並將車載回，車主則利用市政信箱寫感謝警方的高效率和辛勞偵辦。

▲警方循軌跡追查200公里尋回。（圖／大園警分局提供）

▲警方循車輛軌跡追查200公里在雲林尋回。（圖／大園警分局提供）

警方表示，張姓婦人20日向大園分局三菓派出所報案，稱其停放於住家附近的自小客車遭竊，員警獲報後利用車牌調閱行車軌跡，查出失竊車輛曾出現在楊梅區，警方研判該車可能繼續往南行駛，於是請車主查詢ETC紀錄，並聯繫沿途的警察單位調閱監視器過濾行車路線，發現該車離開高速公路後往雲林縣褒忠鄉方向行駛。

▲車主特別寫信到市政信箱感謝警方的積極及高效率尋回愛車。（圖／大園警分局提供）

▲車主特別寫信到市政信箱感謝警方的積極及高效率尋回愛車。（圖／大園警分局提供）

三菓所所長沈鳳堯得知該車行蹤後立即率員驅車南下雲林，同時聯繫當地褒忠分駐所協助搜尋，經過一整天的追查，總算於21日凌晨在一處村莊內找到被棄置的失竊車輛，警方後續也通知拖吊業者協助將車載回桃園物歸原主。

張姓婦人看到百萬進口愛車完好無缺，激動得眼眶泛淚，事後也寫信到桃園市政信箱向警方表達感謝之意，大讚警方的積極及高效率，讓她的愛車能在短時間內失而復得。

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