小米：汽車團隊核心骨架已完成　關注元宇宙概念周邊機會

▲小米。（圖／路透社）



記者蔡紹間／綜合報導

小米集團23日公布第3季財報，受晶片短缺影響，手機出貨量較去年同期減少，利潤呈現年減、季減。小米高管也在電話會議上透露，小米汽車團隊的核心骨架已搭建完成，並同時正關注元宇宙概念的周邊機會。

根據最新財報，小米今年第3季總收入781億元（人民幣），年增8.2%，環比下降11.1%；經調整淨利潤達人民幣52億元，年增25.4%、季減18.1%；毛利為142.9億元，年增40.6%，季減5.6%；營業利潤為27.3億元，年減59.2%，季減74.6%。

小米在財報中指出，目前智能電動汽車業務順利推進，團隊成員已超過500人，智能電動汽車預計將於2024年上半年正式量產。小米高管也在電話會議上表示，「目前汽車團隊的核心骨架已經搭建完成，從這個意義來說，汽車業務是超過預期的。」

▲小米創辦人雷軍。（圖／路透社）



小米高管還說，小米正在關注元宇宙概念的周邊機會，「目前，小米在可穿戴設備、視頻等領域已作出投入，也曾和國外品牌在VR和AR領域有所合作，正在為這個市場做準備。」

小米並在財報中強調，「儘管全球核心零部件供應短缺，我們的總收入和經調整淨利潤均保持穩健增長。」

對於小米第3季利潤出現年減、季減，小米集團副總裁兼首席財務官林世偉解釋稱，這並非是小米的實際業績虧損，而是由於投資組合中，被投企業中上市公司的股價波動原因，產生了35億元左右的浮動虧損，導致公允價值向下。

林世偉進一步指出，被投企業股價波動產生的浮盈浮虧，並不直接反映公司的真實經營業績，「股市波動是正常現象，小米整體的投資非常健康。」

財報顯示，今年三季度，小米智慧型手機收入人民幣478億元，全球智慧型手機出貨量4390萬台，較去年的4660萬台明顯下降。對此，小米高管表示，今年第3、第4季的出貨均受到半導體短缺的挑戰，但預計明年下半年的供應形勢將得到改善。

電話會議中，小米高管還提到，由於第三季度供應短缺，可能讓小米手機銷量減少1000萬至2000萬部。