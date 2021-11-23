雲林小學附幼今年一口氣增加6所　目標2023年將增至50家

▲雲林縣府這幾年在公共托育部分，增加許多非營利幼兒園、國小附設幼兒園及準公共化幼兒園，其中準公共化幼兒園比例高居全國第一。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府近年來積極推動公共化教保服務，全縣原本27所國小設有附幼，預計到2023年將增加到50校；二崙鄉二崙國小附設幼兒園新建工程今(23)日舉辦動土典禮，由縣長張麗善與多位地方人士共同參與，張縣長指出，期提供平價、優質的教學環境，讓下一代能在非常好的環境下成長學習。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣呈現高齡化、少子化兩極化，縣府為減輕青年朋友的負擔及壓力，除加碼補助生育津貼外，這幾年更陸續在公共托育部分，增加許多非營利幼兒園、國小附設幼兒園及準公共化幼兒園，其中準公共化幼兒園比例高居全國第一；國小附設幼兒園原有27家，今年增加6家，預計2023年增加至50家，希望就近、就地減輕家長負擔。

雲林縣政府教育處表示，二崙國小附設幼兒園工程總經費4173萬元，利用穿透空間的設計，營造明亮、安全及溫暖的校園學習環境，工程預計112年完工，含1班16名幼幼班共核定3班76名學童名額。

教育處長邱孝文說，雲林縣政府提供了多元教保選擇，除了開辦多所非營利幼兒園外，110學年度準公共幼兒園簽約率達8成以上，另外虎尾鎮平和國小、斗南鎮斗南國小、僑真國小及林內鄉林內國小，也規劃興建幼兒園專用園舍，透過中央及地方協力下，逐年提高雲林縣各鄉鎮公共化教保服務比率。

▲二崙國小附設幼兒園新建工程今日動土，由縣長張麗善與多位地方人士共同參與，場面熱鬧溫馨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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