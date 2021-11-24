她用保養神器按臉「又震又吸」超舒爽！　網崩潰：給下面用的啦

▲她用「姊夫」按摩臉。（圖／翻攝自TikTok／simply.hillary）



記者張方瑀／綜合報導

許多人在清潔臉部肌膚時，會使用一些特殊的保養工具，不過，美國有名女子居然直接用「情趣用品」來保養肌膚。她更在TikTok上傳影片表示，這可以調整吸力和震動強度，真的很能促進臉部血液循環。

根據《每日星報》報導，美國TikTok用戶希拉蕊（Hillary）日前在個人頻道上傳了一段肌膚保養的影片，她在影片中直接用「情趣用品」在臉上按摩並表示，「它這頭有吸力，可以促進皮膚的血液循環，而且這裡還能調整強度，給予肌膚更多刺激，這真的是太棒了，而且亞馬遜就能買到。」

這段影片已經吸引超過兩百萬次觀看，許多網友在底下留言表示，「親愛的，這並不是用在你的臉上，而是下面一點的地方」、「這真的不是『保養臉』的工具，而是褲子裡」。但也有網友認為，希拉蕊不可能不知道這個是情趣用品，「我真的不會上她的當」、「我覺得她是故意的」。

希拉蕊後來也拍攝一部影片回應網友問題，她表示自己真的會用這支按摩棒來保養肌膚，尤其它的吸力真的很強，用完皮膚都會變得非常光滑。

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