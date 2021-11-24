懷疑小15歲嫩妻搞小王！狠夫持刀「貫穿她心臟」…5刀猛刺胸奪命

▲新北市汐止區福德一路爆發殺妻血案。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者張君豪、戴若涵／新北報導

新北市汐止區福德一路一處貨櫃屋23日深夜發生兇殺案！一名越南籍丈夫懷疑同國籍、小他15歲的嫩妻外遇，竟持長約25公分的料理刀，朝妻子胸口猛刺5刀。據悉，人妻心臟遭貫穿為致命主因。

回顧整起事發經過，40歲范姓人夫23日深夜因懷疑25歲妻子與他人曖昧，雙方爆發爭吵，過程中他突然拔出一把長約25公分的料理刀猛刺妻子胸口接著逃逸。

警方獲報後，在移工宿舍內找到犯案的范男，並將試圖持菜刀刺自己右頸部自殘的他壓制，並送往醫院救治，所幸人並無大礙。

▲狠夫落網時還喊著「我不要」、「我壞掉(殺掉)我老婆」。（圖／記者張君豪翻攝）

檢警發現，女死者手臂沒有抵抗防禦性傷痕，研判當時事發突然，死者根本沒有時間反應，而她胸口有5處刀傷，心臟遭貫穿為致命主因。

據了解，范男在當地洗衣工廠上班擔任洗衣工，妻子在附近食品工廠擔任作業員，兩人來台時間不到3年，貨櫃屋為洗衣工廠臨時搭建廚房，犯案及自殘用的2把刀都是從廚房取得。

目前范男已被警方戒護送醫，由於他情緒激動，汐止警分局加派2名警力在醫院戒護，警方表示，因涉案人屬於外籍移工弱勢族群，依規定須等法扶律師到場，才能正式製作警詢筆錄。全案目前朝殺人罪嫌偵辦。