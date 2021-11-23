台鐵3個月內出9次包！交通部指「基層不遵守SOP」要懲處

▲台鐵大小事故頻傳，在普悠瑪、太魯閣事故後依然經常發生行車事件。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局是百年老店，長年累積設備老舊、人力不足等問題，不只大小事故頻傳，更在三年內發生過兩次重大鐵路事故，普悠瑪翻車及太魯閣出軌事故分別造成18死、49死。針對台鐵近三個月內發生9起事件，交通部長王國材表示，第一線同仁不遵守標準作業程序，導致嚴重事故發生，台鐵局應懲處。

近日台鐵事故頻傳，18日一天就發生三次事故，包括苗栗後龍段電車線掉落、區間快列車故障，車廂內冒煙還傳出濃濃塑膠味、列車拖回檢修時發生脫軌意外。

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交通部表示，台鐵局近期發生大山站電力設備故障、蘇澳新站轉轍器故障、宜蘭線福隆=大里鋼軌斷裂事件、台北-松山間電車線故障等事故事件，王國材除要求臺鐵局深切檢討，並邀集相關業務主管親自聽取臺鐵報告檢討結果，以及後續因應措施。

▲交通部長王國材（左）、台鐵局長杜微（右）。（圖／記者屠惠剛攝）

交通部指出，自0402發生太魯閣號事故後，交通部已責成臺鐵局優先進行安全改革，並於每日上午8時50分由局長親自主持高階技術會報，將事故責任制度轉化為品保預防制度，就事故案件及專案改善進度進行追蹤管考，並對前一日異常及當天保安注意事項提出討論。

王國材指示，對於第一線同仁不遵守標準作業程序，導致嚴重事故發生，請臺鐵局依規進行懲處，並針對主管人員亦需負起督考不周之連帶責任；另外，斷軌的防範部分，要求加速導入科技技術輔入臺鐵現有人力巡檢機制，並針對物料的檢視及更換週期。

交通部強調，將持續督導臺鐵局就安全管理系統建置落實至基層，並且透過雙重確認機制，防範重大事故事件發生，以提供民眾安全、準時的基本運輸服務。