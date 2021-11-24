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遭女鄰居挖眼...她驚恐還原恐怖5分鐘：還沒感覺痛就看她割我大腿

▲▼台北恐怖挖眼。（圖／翻攝臉書／爆料公社）

▲王姓女子勸鄰居戴口罩，竟遭對方壓坐地上徒手挖眼、持刀揮砍長達5分鐘。（資料照／翻攝爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

台北市陳姓女子因不滿遭女鄰居勸說戴好口罩，竟推倒並坐在女鄰身上，以徒手挖眼並持美工刀胡亂揮砍，被害女鄰居驚恐說出當時「發現腿上出現X形刀傷，還沒感覺到疼痛就看到她割我的大腿」，現場6、7位民眾看到這驚悚一幕都不敢上前搭救，警方趕到拉開陳女，陳女又衝回去踢踹女鄰居，台北地檢署24日認定陳女有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

被害王姓女鄰居指控，她在10月15日搭住處大樓電梯下樓時，好意提醒首次見面的陳姓女住戶戴好口罩，沒想到電梯抵達1樓時，她一走出電梯就遭陳女壓倒在地，王女回憶，當時陳女喊著：「要讓妳死、讓妳後悔」，同時用手指挖她的眼睛、持美工刀砍殺她全身，但陳女到案後只承認徒手攻擊。

▲因遭勸戴口罩怒而持美工刀殺傷鄰居並挖眼的陳姓女子遭警方依殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方到場拉開陳女，陳女仍衝去踢踹全身是傷的被害人。（資料照／記者張君豪翻攝）

但王女經送醫性命無虞後，向辦案人員表示，當時「陳女將我壓在地上，抓我的頭髮，用另外1隻手摳我的眼睛，想要將眼睛挖出，我掙脫不了，發現我的腿上出現X形的刀傷，我還沒感覺到疼痛就看到她持美工刀割我的大腿、膝蓋。」

在長達5分鐘的恐怖過程中，陳女喊了「要妳死」、「要妳後悔」大概2次，王女說：「感覺我的頭在滴血，她持刀又向我的臉輝來，我感覺到她持刀在我的後腦頭髮上劃，她當時就是拿美工刀亂劃，想要割我的頸部，看到流血也沒有停下動作。」

▲因遭勸戴口罩怒而持美工刀殺傷鄰居並挖眼的陳姓女子遭警方依殺人未遂罪嫌移送。（圖／記者張君豪翻攝）

▲王女目前強制就醫中。（資料照／記者張君豪翻攝）

目擊民眾則證稱，「看到陳女坐在王女身上，一直想拿美工刀割王女，看到陳女割到王女的腳，王女一直反抗，嘗試將王女推開。」由於現場混亂，2女在地上纏鬥的同時，流出大量血跡，包括社區警衛在內，6、7名聞聲趕到的民眾都不敢上前搭救，直到警方獲報到場，將陳女拉開，陳女還又衝向王女出腳踹踢已經全身是傷的王女。

事後陳女已經因診斷出罹患急性精神疾病，被醫師下令強制住院，台北地檢署檢察官認為，無證據顯示陳女因病影響辨識能力，只因被提醒戴口罩，就持利刃攻擊試圖致人於死，造成被害人嚴重身體傷害及心理陰影，甚至引發社會恐慌，事後卻狡辯否認拿刀，態度極為不佳，因此依殺人未遂罪起訴陳女，並請求法院從重量刑。

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