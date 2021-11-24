遭女鄰居挖眼...她驚恐還原恐怖5分鐘：還沒感覺痛就看她割我大腿

▲王姓女子勸鄰居戴口罩，竟遭對方壓坐地上徒手挖眼、持刀揮砍長達5分鐘。（資料照／翻攝爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

台北市陳姓女子因不滿遭女鄰居勸說戴好口罩，竟推倒並坐在女鄰身上，以徒手挖眼並持美工刀胡亂揮砍，被害女鄰居驚恐說出當時「發現腿上出現X形刀傷，還沒感覺到疼痛就看到她割我的大腿」，現場6、7位民眾看到這驚悚一幕都不敢上前搭救，警方趕到拉開陳女，陳女又衝回去踢踹女鄰居，台北地檢署24日認定陳女有殺人犯意，依殺人未遂罪嫌起訴。

被害王姓女鄰居指控，她在10月15日搭住處大樓電梯下樓時，好意提醒首次見面的陳姓女住戶戴好口罩，沒想到電梯抵達1樓時，她一走出電梯就遭陳女壓倒在地，王女回憶，當時陳女喊著：「要讓妳死、讓妳後悔」，同時用手指挖她的眼睛、持美工刀砍殺她全身，但陳女到案後只承認徒手攻擊。

▲警方到場拉開陳女，陳女仍衝去踢踹全身是傷的被害人。（資料照／記者張君豪翻攝）

但王女經送醫性命無虞後，向辦案人員表示，當時「陳女將我壓在地上，抓我的頭髮，用另外1隻手摳我的眼睛，想要將眼睛挖出，我掙脫不了，發現我的腿上出現X形的刀傷，我還沒感覺到疼痛就看到她持美工刀割我的大腿、膝蓋。」

在長達5分鐘的恐怖過程中，陳女喊了「要妳死」、「要妳後悔」大概2次，王女說：「感覺我的頭在滴血，她持刀又向我的臉輝來，我感覺到她持刀在我的後腦頭髮上劃，她當時就是拿美工刀亂劃，想要割我的頸部，看到流血也沒有停下動作。」

▲王女目前強制就醫中。（資料照／記者張君豪翻攝）

目擊民眾則證稱，「看到陳女坐在王女身上，一直想拿美工刀割王女，看到陳女割到王女的腳，王女一直反抗，嘗試將王女推開。」由於現場混亂，2女在地上纏鬥的同時，流出大量血跡，包括社區警衛在內，6、7名聞聲趕到的民眾都不敢上前搭救，直到警方獲報到場，將陳女拉開，陳女還又衝向王女出腳踹踢已經全身是傷的王女。

事後陳女已經因診斷出罹患急性精神疾病，被醫師下令強制住院，台北地檢署檢察官認為，無證據顯示陳女因病影響辨識能力，只因被提醒戴口罩，就持利刃攻擊試圖致人於死，造成被害人嚴重身體傷害及心理陰影，甚至引發社會恐慌，事後卻狡辯否認拿刀，態度極為不佳，因此依殺人未遂罪起訴陳女，並請求法院從重量刑。