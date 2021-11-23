向台獨台商發出警告訊號　包承柯：估計還會有其他個案

▲遠東集團在陸企業違法違規遭到罰款，外界認為是「殺雞儆猴」的訊號。（圖／記者湯興漢攝）

記者任以芳／北京報導

遠東集團在陸企業遭處罰，國台辦昨聲明只強調「廣大台商台企要明辨是非，站穩立場」，外界分析有「殺雞儆猴」意味濃厚。對此，接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問涉台學者今（22日）指出，大陸官方明顯定調給台獨企業一些警告，無法像過去可以「睜一隻眼閉一隻眼」。未來，也絕對不只有遠東集團單一事件，估計後續還會有警告個案。

遠東集團在陸企業違法違規遭到罰款，是否是一種警告訊號？接受《東森新媒體ETtoday》訪問的上海東亞研究所助理所長包承柯表示，國台辦雖然聲明很嚴厲，即使沒有明指遠東集團，但對於台獨頑固分子的關聯企業的處罰應該是另外一種形式，而不是像遠東是按照規章制度犯錯來罰款，兩者之間會有不同區別。

包承柯進一步指出，大陸官方把遠東集團的問題點出來，主要向台獨分子關聯的企業發出「警告」，希望就此收手，不要來大陸賺錢還支持台獨和製造兩岸對立，透過這起事件也是向外界明顯告知，「大陸是不歡迎這樣的台商來投資」。

廈門大學台研院副院長張文生接受《東森新媒體ETtoday》訪問時也表示，「台商游走兩岸各個政治集團，方方面面都要打交道，中間也存在是否過度的問題。如果在大陸賺錢又一味給台獨輸血，大陸老百姓也無法接受，某種程度上必須對一些大企業進行適度警告。」

▲上海東亞研究所助理所長。（圖／記者任以芳攝）

外界也感到困惑，依照台灣500大企業將近八成與大陸都有業務往來，其中不乏人捐款給藍綠陣營，只差在金額比例大小，政治獻金金主的界定又是什麼？對此，包承柯表則說，就看企業領導和判斷能力強與弱，面對政治立場和商業利益，如何保持初心十分關鍵。過去兩岸和平期間，大陸官方還能容忍在大陸賺錢又支持台獨的商人，現今惡劣兩岸關局勢已經沒有「睜一隻眼閉一隻眼」空間。

包承柯分析，絕對不會只有遠東集團單一事件，還會再抓一、兩個典型個案來警告。從另一個層面來看，依然取決於兩岸關係緊張程度，現在有如不回頭的升降梯，讓升高的緊張態勢緩和下來是需要很大力道，但是這樣力道根本沒出現。因此，「如果台灣方面如果繼續採取對抗，預估大陸對台政策措施將更加嚴厲。」

遠東事件不代表所有捐款給藍綠的台商都被打上質疑的問號，包承柯說，主要還是針對與台獨份子密切來往的商人，畢竟還是少數，兩岸經貿聯繫依然是台海關係和平發展不可或缺的組成。國台辦發言人朱鳳蓮也表明會繼續保護台商在大陸的投資利益，這些信息也完整的說明兩岸經貿關係是在「發展」，而不是被「削弱」。