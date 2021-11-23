全斗煥病逝...青瓦台發聲！「不哀悼、不送花環」　政壇態度冷淡

▲全斗煥病逝後遺體送往延世大學塞布蘭斯醫院。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統全斗煥今（23）日上午倒臥自家廁所病逝，高齡90歲。由於其生前曾發起軍事政變、在光州518民主運動出動武力鎮壓平民，因此政壇與經濟界的態度十分冷清；而青瓦台僅在聲明中表示「一路好走」，同時痛批全斗煥直到死前都未曾就光州事件懺悔、致歉，對此表示遺憾。南韓政府表示，將不會為全斗煥舉行「國葬」。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台發言人朴炅美23日在簡報會議上表示，「（全前總統）直到最後一刻前都還是未清楚交待歷史真相，對於其生前未曾表示出具有誠意的道歉，（青瓦台）表示十分遺憾。」

朴炅美透露，在全斗煥病逝後，青瓦台並不計畫送上花環、也不派人前往致哀，若未來全斗煥的家屬決定辦理「家族葬」（家庭喪禮），則更不會派遣官員組成專案小組前往支援。

▲青瓦台發言人朴炅美。（圖／達志影像）

報導指出，其實上個月26日前總統盧泰愚逝世、以及全斗煥病逝，文在寅政府所代表的青瓦台在兩者態度上呈現明顯的差別，因為盧泰愚過世後，青瓦台曾以文在寅總統的名義送上花環、派遣青瓦台秘書室長俞英民前往靈堂致哀，然而全斗煥病逝時卻態度冰冷。

而青瓦台在對外發表聲明，盧泰愚過世時在標題上稱「追思（追慕）簡報會議」；此次全斗煥病逝時則直接稱「全斗煥前總統『死亡』相關簡報會議」。

報導分析，盧泰愚雖然和全斗煥被並稱「雙十二政變」、「518光州民主運動」的兩大元兇、同時接受法庭審判，但盧泰愚晚年對光州事件中出動武力鎮壓平民一事多次表現出懺悔態度，甚至還曾與妻子等人到受難者墓園悼念，加上其擔任總統時在經濟、外交領域上有所建樹，這在朝野各界是無可否認的事實，因此文在寅政府的態度較為緩和。

不過，全斗煥直到死前一刻，都不曾針對光州事件道歉，甚至在其出版的《回顧錄》否認曾派遣軍隊鎮壓平民。

▲盧泰愚、全斗煥於1996年在首爾出庭受審。（圖／達志影像／美聯社）

至於在南韓政壇上，對全斗煥病逝一事也表現出冷淡的態度，明年參選總統的李在明（執政黨，共同民主黨）、尹錫悅（國民力量，最大在野黨）、沈相奵（正義黨）、安哲秀（國民的黨）等4人也宣布將不出席全斗煥靈堂悼念。

另外，根據延世大學塞布蘭斯醫院，全斗煥將於25日上午10時入棺、27日上午8時舉行告別式，目前仍未公開告別式地點。

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