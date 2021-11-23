繼福原愛離婚　「台版杉菜」大S也婚變！日媒驚：這節目被詛咒

▲大S與汪小菲結束10年婚姻。（圖／翻攝自微博）

記者王佩翊／綜合報導

大S、汪小菲結束10年婚姻關係，正式離婚，震驚兩岸，然而消息傳到日本同樣也嚇壞當地媒體與網友。有日媒就翻出兩人曾經上的節目《幸福三重奏》表示，曾經出演過這檔節目的福原愛與江宏傑也早已離婚，直呼這個節目是受詛咒的真人秀。

日媒《東京體育》23日報導，45歲的台灣知名女演員大S（徐熙媛）與中國企業家汪小菲離婚。其中特別提到，大S曾經主演由日本人氣漫畫《花樣男子》改編的知名台灣偶像劇《流星花園》，並在其中飾演杉菜一角，是數一數二的一線女演員。

報導中特地提到，大S與汪小菲2018年曾經與其他2對夫妻檔共同參加大陸夫妻實境秀《幸福三重奏》，每對夫妻分別在節目中展現出兩人的相處模式，甚至還特別提到大S的「剝蝦理論」。不過引人注目的是，同時參加節目的還有在7月正式發表離婚的前桌球選手福原愛與江宏傑。

▲江宏傑與福原愛7月正式宣布離婚。（圖／翻攝江宏傑、福原愛IG）



如今節目中的3對夫妻已經有2對婚變，也讓日本媒體不經感慨，部分真人秀只是空有虛名，一點都沒有反映出現實。



對此，日本網友表示，「通常愛秀恩愛的人都比較難妥協，因此婚姻很容易失敗，但是一般人本來就有好有壞，所冷靜地說，還是不要亂秀恩愛比較好」、「好有趣，我看到節目製作人在生氣了」等。



另一方面，汪小菲和大S在22日下午發表共同聲明並表示，離婚是認真、慎重的決定，雙方和平決定解除夫妻關係，「有緣能夠相識相知，共同度過了一段幸福美好的時光。即使現在選擇分開，也非常感恩對方的付出。曾經，作為夫妻攜手前行，未來，兩人將以父母、朋友的身分愉快相處，也將繼續共同扶養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。」

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