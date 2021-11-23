Dior藝術照挨轟「醜化中國人」！攝影師陳漫道歉：深深地熱愛祖國

▲陳漫在微博上道歉了。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

大陸知名攝影師陳漫先前幫迪奧（Dior）展覽拍攝的一組照片，遭大陸網友質疑風格充滿西方對黃種人的刻板印象與汙衊，怒批是「刻意醜化中國人」、「辱華」。對此，陳漫今（23日）下午也發文道歉，表示自己深愛祖國，對於造成不好的影響，感到非常自責並鄭重道歉。另外，Dior也在不到30分鐘內，火速發布了聲明。

陳漫23日下午4點48分左右在微博發文指出，這幾天深深反思，為當時的稚拙無知而自責，並正式向大家道歉，「我是一個土生土長的中國人，我深深地熱愛著我們的祖國。我也深知作為一名文藝工作者，應當肩負起記錄和傳遞中華民族文化的使命，用自己的作品展現出中國美，這也是我一直在堅持著並想為之努力的目標。」

▲陳漫最新作品被指辱華。

陳漫透露，然而自己早期的藝術觀尚未成型，對策展概念也不甚了解，使得當時的作品欠缺思考，以至於該組圖片造成了不好的影響，感到非常自責並再次鄭重道歉，「我已下架各平台相關內容，避免再次給大家帶來傷害，同時也將多加鉆研相關的歷史，多參加相關的組織活動，加強自己的思想意識。」

另外，Dior隨後也在官方微博發文澄清，陳漫的作品是參與Dior藝術項目的作品之一，並非Dior商業廣告，而此次事件Dior也予以高度重視，並立即刪除該作品在迪奧官方線上及線下的相關內容，「Dior一如既往地尊重中國人民情感，嚴格遵守中國法律法規；如發生任何錯誤，一定虛心聽取意見並及時糾正。Dior對中國消費者和社會的真心誠意，堅定不移。」

據了解，陳漫的最新作品日前於上海舉辦的《迪奧與藝術》「LADY DIOR我之所見」主題區展出。照片顯示，一名皮膚黃黑的女子配上貼頭皮的清朝髮式，眉毛淺淡且兩頰布滿雀斑，細長的雙眼邪魅望著鏡頭，雙手持著黑色「Lady Dior」皮包。對此，不少大陸網友紛紛湧入陳漫本人微博怒批，就連替她緩頰的微博帳號也都遭到禁言。

▼陳漫、Dior聲明全文。

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