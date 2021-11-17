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Dior爆辱華！陳漫大片挨轟「醜化中國人」　微博被灌爆：像殭屍

▲▼ 陳漫辱華。（圖／翻攝自微博）

▲ 陳漫。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

41歲的陳漫是大陸知名攝影師，曾與不少大咖藝人合作，但她近日捲入「辱華」風波，為迪奧（Dior）展覽拍攝的照片被批「刻意醜化中國人」。另外，一些網路營銷帳號發文為陳漫護航後，都處於被禁言狀態。

▲▼ 陳漫辱華。（圖／翻攝自微博）

▲該作品被指辱華。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，在陳漫的最新作品日前於上海舉辦的《迪奧與藝術》「LADY DIOR我之所見」主題區展出。照片顯示，一名皮膚黃黑的女子配上貼頭皮的清朝髮式，眉毛淺淡且兩頰布滿雀斑，細長的雙眼邪魅望著鏡頭，雙手持著黑色「Lady Dior」皮包。

陳漫的作品引發熱議，被怒批是西方對黃種人的刻板印象和污衊。網友直呼「把我嚇到了」，「怪不得覺得特別醜，像殭屍」、「晚上會做噩夢的程度，她把包丟垃圾桶都不想去撿的程度」、「這在拍什麼啊？陰間？」、「那幾張照片你隨便抽一萬個中國人問他美不美，能不能代表中國女性？大差不差得有90%的人說不好看，所以憑什麼就說這代表中國美？」。

不過也有人緩頰，認為陳漫這種扭曲審美是為了獲得國際認可，「人自信了，就不會為這樣的所謂『美』而苦惱，你的美麗不是別人定義！」、「妝容也歸攝影師管嘛？拍攝主題和服化道應該都有策劃人吧」。

▲▼ 陳漫辱華。（圖／翻攝自微博）

▲陳漫被批。（圖／翻攝自微博）

目前，陳漫本人微博的置頂貼文已湧入大量罵聲，評論數量超過1.6萬條，其中一條「雖然你的title是藝術家，但我覺得你精神上是個乞丐。將你給dior拍的那玩意擺客廳，問你爹媽想不想給它上柱香」的留言，有超過2.4萬人按讚。

《網易娛樂》報導指出，事件發酵後，一些營銷號卻發文，稱「對於美的標準從來就不是千篇一律的，沒有人能夠可以從客觀的角度來爭奪審美的話語權。」由於配圖和文字內容都相同，讓人懷疑是收錢後發通稿，這些帳號目前都處於禁言狀態。

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