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透過桌遊摸索成為居家照顧員！「青年就業培力計畫」戰勝失業率

▲▼基督教芥菜種會與花旗基金會合作「青年就業培力」計畫邁入4年，舉行成果發表會。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲基督教芥菜種會與花旗基金會合作「青年就業培力」計畫邁入4年，舉行成果發表會。（圖／基督教芥菜種會提供，下同）

記者林育綾／台北報導

戰勝失業率！基督教芥菜種會與花旗基金會合作「青年就業培力」計畫邁入4年，今（23）日舉行成果發表會，同時宣告12月計畫展開。有23歲的學員表示，當時畢業後找不到自己想要的工作，感到很迷惘，後來透過參加培訓，也從桌遊、牌卡探索自我定位，如今成為居家照顧服務員。

23歲的學員陳庭威於109年「Yes, I can.青年就業培力」結訓，如今是位居家照顧服務員，他表示，因為當時畢業後找不到自己想要的工作，感到很迷惘，看到培訓計畫中有「職涯規劃」的內容而參與課程，「心理上突破滿多的，我學會了幫長者包尿布、管灌餵食，也學會了怎麼跟老人家聊天，我覺得做這份工作很光榮！」

▲▼基督教芥菜種會與花旗基金會合作「青年就業培力」計畫邁入4年，舉行成果發表會。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲23歲的學員陳庭威從桌遊、牌卡探索自我定位，如今受訓成為居家照顧服務員。

在社工的帶領下，起初透過自我探索的桌遊和牌卡找到適合自己的定位，雖然在實習後遇到很多困難，例如一開始不敢接觸長者的穢物，以及需要協助具攻擊性的長者翻身等，但過程中社工時時陪伴關心並給予建議，讓庭威有信心堅持下去。

花旗基金會提到，2016年展開「邁向成功之路Pathways to Progress」計畫，幫助 16至24歲失業青少年發掘自我潛能、建立自信，並突破就業困境。而這4年來花旗基金會和芥菜種會不斷擴大方案的服務範圍，也隨著就業市場的趨勢變化與時俱進，增加不同主題的就業培力課程，吸引許多青年前來參與。

▲▼基督教芥菜種會與花旗基金會合作「青年就業培力」計畫邁入4年，舉行成果發表會。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲想要成為專業的褓姆也能參加此計畫。

今（23）日舉行成果發表會，2021年「Yes, I Can.青年就業培力」共舉辦52場自我探索課程、17場就業培力課程、16場短期技能訓練班，並辦理19場次的職場觀摩體驗，獲35家友善雇主支持，總計接觸1,309位青年。

其中有253名學員接受培力並學得就業技能，學員表示，透過就業培力，可以知道有那些求職管道以及求職應做的預備，包含知道如何更佳自我推薦、清楚自己的就業權益。就培員個別輔導306位有就業需求的青年協助媒合工作，有195位學員成功媒合至實習職場，幫助其中163名學員穩定就業。

▲▼基督教芥菜種會與花旗基金會合作「青年就業培力」計畫邁入4年，舉行成果發表會。（圖／基督教芥菜種會提供）

▲「Yes, I Can.青年就業培力」陪青年戰勝失業率。

芥菜種會社區發展處處長李士青表示，在後疫情時代，青年就業面臨更大挑戰，芥菜種會看見需要、創新服務，因應未來時代科技潮流趨勢如新媒體傳播、AI、線上銷售等，開辦多元專業技能課程如影像製作技能班、網紅小編20小時快手攻略班、3D列印設計技能班、OnePage銷售網頁製作與素材拍攝技巧班等，幫助對該產業有興趣的學員，藉由學習基礎概念與實作體驗演練更能快速瞭解。若學員表達想進入該領域工作的意願，便透過媒合讓學員有實習或就業的機會。此外，計畫中更看重社工對每一位個案陪伴與輔導等個別化服務，扶助青年得以順利就業。

「Yes, I Can.青年就業培力」計畫12月也會開辦服務學習課程「流浪動物收容所與治療犬」，號召對動物關懷有興趣的青年一起參與。

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