　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲明日天氣轉乾，清晨氣溫可能比今晨更低。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日下半天開始各地雲量減少，降雨範圍縮小，明晨受到冷空氣及輻射冷卻影響，可能出現比今晨更低溫，預計周四回溫、周五下一波冷空氣報到，北、東天氣轉濕涼，下周北方可能再有冷高壓南下。氣象專家指出，雖然今年冷氣團提早約二到三周襲台，但這「不代表今年冬天會特別冷」。

氣象專家彭啟明在臉書粉專天氣風險貼文中指出，這波冷高壓在東亞都顯著的大降溫，其中在中國中東部，這是對岸氣象單位定義今年第三波的寒潮，零度線已經到長江中下游，連南方的廣東福建都跌到十度，都創下今年下半年最低溫的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

彭啟明指出，由於水氣減少，今天開始會逐漸轉乾，不過要留意周三清晨可能較為晴朗，有機會有輻射冷卻，空曠地區低溫仍有可能會比今天略低一兩度。周四冷空氣減弱，周五東北季風再度增強，北、東部略降溫，約18到22度，降雨機率提高。另下周北方冷高壓可能再度南下，天氣再有變化。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,口罩,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲明天降雨範圍縮小，東半部、大台北山區有雨。（圖／記者李毓康攝）

彭啟明表示，今年就冷氣團來台灣的方式來看，相較於近二三十年的平均值大約提早兩到三周，但就長期來看，也都還在平均值，很多人感覺比較早冷，不同年份基準統計上的確有這樣的現象，不過這不代表今年冬天會特別的冷。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今午後雲量減少，降雨範圍縮小至東半部、大台北山區。周四冷空氣減弱，但屆時南方雲系北移，南部、東半部雲量增多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有短暫降雨機率，北部、東北部白天高溫稍微回升，南部、東南部則因雲多，升溫不明顯。

周五開始再度受到東北季風增強影響，北部、東半部雲量增多，降雨機率提高，中南部山區也有零星降雨，北部、東半部天氣較涼，約17到18度，其他地區19到20度，中南部早晚涼且日夜溫差大。下一波冷空氣沒有很強，估影響兩天，周日冷空氣就會減弱。

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來
LIVE／新店爸遭槍殺、超商店員被刺死　徐國勇親上火線說明
快訊／花蓮國安郵局「疑遭放爆裂物」！防爆小組緊急到場
金管會公布「大到不能倒」銀行　6家名單曝光
50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相　前店員認證：超爽的
iHerb暫停對台服務　關務署回應了
要女客脫衣擺POSE　台中推拿師手機驚見138張下體照
吳亦凡、鄭爽徹底GG！　陸官方首度下令「斬斷復出路」
全聯黑五明開跑！咖啡、衛生棉買1送1　「黑品」清單搶先看
75吋電視、空氣清淨機再下殺！　好市多黑五第3波優惠來了
與美嬌妻「3結2離」　顏寬恒認了：都是我的錯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

妹子羞喊「怕嚇到你」　外送員1句話凍結氣氛！網笑歪：憑實力單身

台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

2022年運勢最旺「5生肖」！好運氣擋不住　有望一夜致富

桃機出境可「刷臉」！　One ID臉部辨識通關12月開放民眾體驗

馬克杯是工作神物　婆婆「丟1物進杯裡」人妻差點昏倒：不斷冒泡泡

上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來

10年不工作...在家啃老「可恥嗎」？　他曝「1招」從20歲啃到80歲

坐過站不給臨停！乘客不爽暴打司機　國光客運：將給法律協助

女友深夜想吃小7「隱藏美食」　他跑10間才買到...結局超狠

台鐵3個月內出9次包！交通部指「基層不遵守SOP」要懲處

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

突下雷雨浪浪躲進店「貼壁發抖」店家超暖反應網瘋朝聖：吃爆！

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

妹子羞喊「怕嚇到你」　外送員1句話凍結氣氛！網笑歪：憑實力單身

台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

2022年運勢最旺「5生肖」！好運氣擋不住　有望一夜致富

桃機出境可「刷臉」！　One ID臉部辨識通關12月開放民眾體驗

馬克杯是工作神物　婆婆「丟1物進杯裡」人妻差點昏倒：不斷冒泡泡

上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來

10年不工作...在家啃老「可恥嗎」？　他曝「1招」從20歲啃到80歲

坐過站不給臨停！乘客不爽暴打司機　國光客運：將給法律協助

女友深夜想吃小7「隱藏美食」　他跑10間才買到...結局超狠

台鐵3個月內出9次包！交通部指「基層不遵守SOP」要懲處

娃娃遭拿走、被路人問：可以拿錢嗎　魏嘉瑩街頭駐唱7年曝心酸

妹子羞喊「怕嚇到你」　外送員1句話凍結氣氛！網笑歪：憑實力單身

偷車開到信義鄉拋錨　誆警幫買汽油卻打不開油箱蓋露餡

全斗煥病逝...青瓦台發聲！「不哀悼、不送花環」　政壇態度冷淡

快訊／花蓮國安郵局「疑遭放爆裂物」！防爆小組緊急到場

立院三讀2400億海空戰力提升特別條例　民進黨：展現防衛決心

綠島流浪狗集體獵殺梅花鹿山羌　居民無奈：只能幫忙收屍

台東長者1+1相揪看電影　樹菊阿嬤現身配老花眼鏡

「滾回中國！」格鬥家贏了狂嗆對手　中國拳擊手1舉動讓他怒炸

下探11度「好市多保暖神物」秒殺　內行見1材質狂勸：潮濕超難顧

生活熱門新聞

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

年輕人該混打莫德納或BNT　醫喊若要保護力就選它

長髮妹一轉身「ω曲線激辣」　本尊IG神到了

年薪500萬男秀賓士重機　煩惱：不知要追求什麼

長腿美妻照片曝光　柚子醫師緊張到詞窮

代抽兵種！媽傻見「籤王」求助　兒反應超展開

烏克蘭正妹曝「追求條件」　台男超心動：嫁給我

夫妻斜槓財富自由　聞氫哥神回

殺手換裝逃大陸白忙了！律師笑「要隔離啊大哥」

更多熱門

相關新聞

穿再多都冷？必吃「8種最強暖身食物」營養師激推

穿再多都冷？必吃「8種最強暖身食物」營養師激推

今（23）日清晨最低溫出現在新北市富貴角及桃園市茶改場僅有12.3度，天氣冷颼颼，加上飄著綿綿細雨，更感覺空虛寂寞冷嗎？營養師宋明樺提醒，早出晚歸少不了帽子圍巾襪子保暖，除了外在衣物禦寒外，內在可透過食補改善循環。她也激推「8種最強暖身食物」，不用再怕手腳冰冷了。

雨天硬要跟　邊境陪爸包緊緊放閃

雨天硬要跟　邊境陪爸包緊緊放閃

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

冷氣團來襲下探12.3℃　泳客基隆外木山晨泳

大冷天最夯餐點「外送員卻最想棄單」

大冷天最夯餐點「外送員卻最想棄單」

今天下探12度　明晨可能更冷

今天下探12度　明晨可能更冷

關鍵字：

低溫下雨冷氣團

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

丹麥先生x台灣太太疑爆婚變！YT影片全空

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

下波更寒凍　「強烈冷氣團」可能報到時間曝

舊換新選蘋果最划算　研究：iPhone 13為有史以來最保值手機

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面