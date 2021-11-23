上班課注意！明天放晴「這時段」卻更冷　回暖隔天冷空氣又來

▲明日天氣轉乾，清晨氣溫可能比今晨更低。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

今日下半天開始各地雲量減少，降雨範圍縮小，明晨受到冷空氣及輻射冷卻影響，可能出現比今晨更低溫，預計周四回溫、周五下一波冷空氣報到，北、東天氣轉濕涼，下周北方可能再有冷高壓南下。氣象專家指出，雖然今年冷氣團提早約二到三周襲台，但這「不代表今年冬天會特別冷」。

氣象專家彭啟明在臉書粉專天氣風險貼文中指出，這波冷高壓在東亞都顯著的大降溫，其中在中國中東部，這是對岸氣象單位定義今年第三波的寒潮，零度線已經到長江中下游，連南方的廣東福建都跌到十度，都創下今年下半年最低溫的紀錄。

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彭啟明指出，由於水氣減少，今天開始會逐漸轉乾，不過要留意周三清晨可能較為晴朗，有機會有輻射冷卻，空曠地區低溫仍有可能會比今天略低一兩度。周四冷空氣減弱，周五東北季風再度增強，北、東部略降溫，約18到22度，降雨機率提高。另下周北方冷高壓可能再度南下，天氣再有變化。

▲明天降雨範圍縮小，東半部、大台北山區有雨。（圖／記者李毓康攝）



彭啟明表示，今年就冷氣團來台灣的方式來看，相較於近二三十年的平均值大約提早兩到三周，但就長期來看，也都還在平均值，很多人感覺比較早冷，不同年份基準統計上的確有這樣的現象，不過這不代表今年冬天會特別的冷。

氣象局簡任技正伍婉華表示，今午後雲量減少，降雨範圍縮小至東半部、大台北山區。周四冷空氣減弱，但屆時南方雲系北移，南部、東半部雲量增多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有短暫降雨機率，北部、東北部白天高溫稍微回升，南部、東南部則因雲多，升溫不明顯。

周五開始再度受到東北季風增強影響，北部、東半部雲量增多，降雨機率提高，中南部山區也有零星降雨，北部、東半部天氣較涼，約17到18度，其他地區19到20度，中南部早晚涼且日夜溫差大。下一波冷空氣沒有很強，估影響兩天，周日冷空氣就會減弱。