大冷天最夯餐點「外送員卻最想棄單」　慘劇曝光：接了悔恨又遺憾

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者周亭瑋／綜合報導

受到鋒面及冷氣團影響，北部、東北部昨晚跳水式降溫，今天也維持濕冷狀態。就有外送員如臨大敵，坦言天冷「這種餐點」最夯，但他遇到一定轉單或棄單，避免留下遺憾。

網友昨在「外送員的奇聞怪事」發文直呼，「明天寒流到來，看到火鍋單，能棄單就棄單，該轉單就轉單，不要被拖掉一整個餐期，留下悔恨與遺憾，共勉之。」

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一席話掀起熱議，不少同業留言表示，「遠離火鍋單，才能擁有健康的外送人生」、「台北江也一定爆單，但要注意大單，上次遇到30幾碗沒人取餐」、「錢都、薑母鴨、三媽臭臭鍋...獵殺時刻」、「冷掉會被客訴，客人太多要等很久」、「想到了喜歡用蓋子的，真的毀滅性災難」、「謝謝提醒」。

▲天冷很多人會吃鍋暖胃。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

還有苦主經驗談，感慨「悲劇是遇到雷店家不裝在內袋裡面，漏了再來靠北外送員，說是被擠爆的，就算沒有擠到也一定漏出來，剛煮完那麼燙的溫度，紙碗質料又爛到爆炸，能不漏嗎」、「有些店很快10分內好，有些輪迴了一輪還沒好」。

另外，氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市發布「大雨特報」，東北風影響，今基隆北海岸及台北市山區有局部大雨發生的機率。氣象局另對16縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，雲林以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，嘉義至屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。