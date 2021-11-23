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今天「下探12度」明晨更冷　回暖時間點曝！隔天又轉涼2區迎雨

記者李宜秦／台北報導

今晨是冷空氣最強的時刻，新北市、桃園市都出現12度低溫，中央氣象局表示，今日下半天開始各地雲量減少，降雨範圍縮小，明晨受到冷空氣及輻射冷卻影響，可能出現比今晨更低溫，預估周四冷空氣減弱，但周五又有一波東北季風增強，北、東再度轉濕涼。

▲入冬後冷氣團南下，北部地區降溫明顯，民眾出門皆增添衣物保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲今晨出現12度低溫。（圖／記者林敬旻攝）

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氣象局簡任技正伍婉華表示，今天清晨是冷空氣最強的時段，中部以北、東北部低溫12到14度，其他地區15到17度，新北市、桃園市都出現12度低溫。今日上半天各地雲多，北部、東半部、中部山區有局部短暫雨，午後雲量減少，降雨範圍縮小至東半部、大台北山區。

今日白天氣溫也較低，北部、東半部白天約17到19度，中南部則較為舒適，約24到26度。受東北季風影響，沿海風浪強勁，雲林以北到東部、綠島、蘭嶼、恆春半島、澎湖、金門、馬祖有9-11級強陣風。

今日下半天起到明日水氣減少，但東北季風持續影響，因此各地天氣仍冷，且明晨部分地區可能出現輻射冷卻現象，有機會出現更低溫，預計金門、馬祖、中部以北、東北部低溫13到14度，中部以南15到16度，其他地區17到18度，沿海空曠地區、近山區平地氣溫會更低。

▲▼下雨,寒流,雨天,天氣,豪大雨,雨傘,撐傘,雷陣雨,梅雨,降雨,冷氣團,行人,冬天,保暖,濕冷,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲午後水氣減少，降雨範圍縮小。（圖／記者李毓康攝）

周四白天開始冷空氣減弱，但屆時南方雲系北移，南部、東半部雲量增多，北部、東半部、恆春半島、中南部山區有短暫降雨機率，北部、東北部白天高溫稍微回升，南部、東南部則因雲多，升溫不明顯。

周五開始再度受到東北季風增強影響，北部、東半部雲量增多，降雨機率提高，中南部山區也有零星降雨，北部、東半部天氣較涼，約17到18度，其他地區19到20度，中南部早晚涼且日夜溫差大。下一波冷空氣沒有很強，估影響兩天，周日冷空氣減弱。

在降雪機率方面，原本預估昨晚到今晨水氣與溫度條件較適合，下雪機率較高，不過就目前水氣條件來看，下半天水氣逐漸減少，因此下雪機率也明顯降低。

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