百萬網美怒控老公出軌！曝多張「生命大和諧」捉姦照：看清你了

▲李大米（右）在微博曝光捉姦照片。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

擁有225萬粉絲的大陸知名網美李大米，近日傳出婚變醜聞，她16日證實並怒控丈夫馬興立是渣男，還爆出更多殺手鐧證據，包括丈夫與小三在廢棄美食街「生命大和諧」的捉姦畫面。

綜合陸媒報導，外型甜美的李大米從事網拍生意，與丈夫感情恩愛惹人稱羨，馬興立更是被封為「24孝老公」，怎料近日卻被踢爆男方出軌。

▲馬興立出軌紀錄。（圖／翻攝自微博）

李大米近日在微博發文，交代這5個月來的恩怨情仇，稱今年6月出差回來便發現馬興立車裡有香水味和粉色女士傘，之後母親告訴她馬男曾在6月12日一夜未歸，行動相當可疑。

▲馬男反覆說謊。（圖／翻攝自微博）

經過深查，李大米發現老公早在2月就和別的女生去看電影，還有開酒店、電影購票等紀錄，但質問馬興立，對方一口咬定自己沒有出軌，還說「開房只是自己打飛機」。

不僅如此，馬興立還開始反咬李大米，稱其情緒不穩定、對孩子不好，一邊狂哭一邊嘔吐，整個過程公婆都站在自己兒子那邊。

之後李大米跑回娘家居住，但馬興立不斷向外放話，並釋出對她不利的消息，甚至還在全體員工面前嚎啕大哭說「我沒有出軌，你才出軌了！你有我出軌的證據，就到法院告我！」。

▲馬男過去好男人形象崩塌。（圖／翻攝自微博）

「我整個人都被震驚了，他們完全毀了我的生活，還倒打一耙」，李大米崩潰表示，過去馬興立的形象一直都是好老公、好爸爸，但當他的母親生病臥床時，他依舊和小三聯絡，討論約會時間，不過公婆依然是挺兒子的。

李大米在11月10日抓到偷情現場，當時小三雙腿大開「騎」在馬興立身上，被發現後男方立刻起身就跑，現場一片混亂。

李大米最後怒轟馬興立「結束你的表演吧」，心碎表示「幸好這次看清了你，我才有機會重新開始。我們法庭上見！」。

文末李大米附上多張馬男與小三的通姦照，當中兩人曾在大庭廣眾下幽會，不僅互摸還起了生理反應。

貼文發出後引發熱議，網友紛紛留言，「我的天！見過一次真人，一直覺得是個老實巴交的好好先生的形象，沒想到會變成這樣，出軌得男人都不是個人，做人的底線都沒有了！」、「是看文字都覺得觸目驚心的地步，太心疼了無法想象這幾個月你是怎麼熬過來的」、「這個男的應該一開始就是有目的的在演戲，知道女方喜歡什麼樣的異性就在扮演，但是本性是掩蓋不了的」。

▼李大米曝光捉姦照片。（圖／翻攝自微博）