鼓勵女性考大學！數學女鬥士徐道寧「一生奉獻教育」　享耆壽98歲

▲清華首位女教授徐道寧98歲辭世。（圖／翻攝紀錄片行動列車／《科技與性別－數學女鬥士：徐道寧》）

記者陳致平／台北報導

國立清華大學今日證實，全台首位留德數學女博士徐道寧於3日辭世，享耆壽98歲。她將畢生精力奉獻給給數學、奉獻給教育，同時在那個年代不囿於刻板印象，走在時代前線鼓勵女性考大學，奠基台灣數學教育並培育許多優秀人才。

徐道寧於1947年畢業於北平師範學院數學系，先是任教於蘭陽女中、師大附中、北一女中，接著前往德國哥廷根大學理學博士，在1961年取得數學博士學位，隔年1962年返台協助籌辦清華數學研究所；1964年清華數學系成立後就專任於清華，直至1974年退休。

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清華大學表示，徐道寧是清華數學研究所的創始元老之一，在大學部成立後更開了許多課程，任教期間積極栽培學子，孕育出許多優秀人才，並致力於提攜指導後進，樹立傑出女性數學家典範。

清華大學指出，徐道寧在動盪的時代下，願意一展抱負，將畢生精力投入台灣數學教育，發揮重大影響力，「清華人永遠感念徐老師」。

徐道寧生前接受科技部計畫拍攝紀錄片「科技與性別－數學女鬥士徐道寧」，影片中藉著徐道寧自述和訪談，勾勒她的生平，並描繪了她作為那個年代與歷史搏鬥的女性，如何憑著獨特抱負與前瞻理想於後發揮強大的影響力。

徐道寧於影片中自述，當初想要學工科，因為想要「工程救國」，後來卻走上另外一條數學教育之路，她表示，「並不是對數學情有獨鍾，而是當老師最要緊的是當數學老師，數學老師對學生的影響最大」。

她生前放訪時回憶高中求學的經驗，深深感受到性別不平等，社會對女性的教育期待明顯比男性低，女學生被認為終究要嫁人，求學只是過程，最終會在家相夫教子，讓她深感不平，也下定決心要致力於女子教育，改善此現象。

「徐道寧也成功做到了！」她當時教導的班級，也是北一女中首次出現全班報考大學，也全數考上大學，學生認為這些都是受到徐老師的影響。