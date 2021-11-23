陳吉仲登民進黨Podcast　批在野黨反美豬阻台經貿發展

▲陳吉仲登上民進黨Podcast節目。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

因應1218四大公投案，民進黨開設Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，最新一集邀請農委會主委陳吉仲當嘉賓。陳吉仲針對萊豬進口議題表示，2020年的台灣豬肉外銷，與前年相比增加1倍之多，讓口蹄疫拔針後建立起外銷產業鍊，推銷台灣前進國際，不解在野黨為何要提起反美豬公投來阻礙台灣經貿發展？

陳吉仲透露，自小家中務農，他能赴美攻讀博士要感謝父母辛苦養豬，因為曾經歷口蹄疫災情導致家庭負債，因此，感同身受農民的艱辛，希望能守護農民的權益，讓台灣農產肉品前進國際市場、促進產業提升，更是他從政的初衷。

針對開放萊豬進口議題，陳吉仲說，目前市場上的肉品都有清楚「標示產地」，台灣市場對台灣豬的需求比較高，因此含萊克多巴胺的美國豬肉至今都未進口，國內供應市場超過9成，台灣常民飲食，無論是滷肉飯、貢丸湯皆是使用本地豬肉；台灣依照國際標準，這是每個要加入國際區域經貿組織的國家，都必須要遵守的規則，才能在國際市場中有一席之地。

陳吉仲談及，政府有完整的配套，讓農民收益提升、消費者食用安全，同時推銷台灣前進國際，是現在進行式，不解在野黨為何要提起反美豬公投來阻礙台灣經貿發展？並指若台灣在國際貿易的承諾不斷出爾反爾，傷害的不是國內單一政黨，而是台灣的下一代以及未來的國際貿易市場，因此呼籲無論農民或消費者，針對年底反美豬公投都該投下不同意票。