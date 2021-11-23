　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳吉仲登民進黨Podcast　批在野黨反美豬阻台經貿發展

▲▼陳吉仲登民進黨Podcast　批在野黨反美豬阻台經貿發展。（圖／民進黨提供）

▲陳吉仲登上民進黨Podcast節目。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

因應1218四大公投案，民進黨開設Podcast頻道「耳朵出遊不出油」，最新一集邀請農委會主委陳吉仲當嘉賓。陳吉仲針對萊豬進口議題表示，2020年的台灣豬肉外銷，與前年相比增加1倍之多，讓口蹄疫拔針後建立起外銷產業鍊，推銷台灣前進國際，不解在野黨為何要提起反美豬公投來阻礙台灣經貿發展？

陳吉仲透露，自小家中務農，他能赴美攻讀博士要感謝父母辛苦養豬，因為曾經歷口蹄疫災情導致家庭負債，因此，感同身受農民的艱辛，希望能守護農民的權益，讓台灣農產肉品前進國際市場、促進產業提升，更是他從政的初衷。

針對開放萊豬進口議題，陳吉仲說，目前市場上的肉品都有清楚「標示產地」，台灣市場對台灣豬的需求比較高，因此含萊克多巴胺的美國豬肉至今都未進口，國內供應市場超過9成，台灣常民飲食，無論是滷肉飯、貢丸湯皆是使用本地豬肉；台灣依照國際標準，這是每個要加入國際區域經貿組織的國家，都必須要遵守的規則，才能在國際市場中有一席之地。

陳吉仲談及，政府有完整的配套，讓農民收益提升、消費者食用安全，同時推銷台灣前進國際，是現在進行式，不解在野黨為何要提起反美豬公投來阻礙台灣經貿發展？並指若台灣在國際貿易的承諾不斷出爾反爾，傷害的不是國內單一政黨，而是台灣的下一代以及未來的國際貿易市場，因此呼籲無論農民或消費者，針對年底反美豬公投都該投下不同意票。

►這些旅宿通通買一晚送一晚！

ET快訊
「最兇黃蓉」PTT爆紅不到半年　宣布進500強公司
快訊／高雄警員陳屍大樓　死因不明
帽T殺手逃大陸白忙了！律師喊「要隔離啊大哥」　網笑翻：關著等
快訊／高速公路重大車禍　保加利亞45人葬身火海
超商大夜女店員險遭攻擊！　男不掃實名制大鬧
警車「被拖吊」畫面爆衝擊　內行見1細節秒懂
「他」取代鄧佳華！開嗆：你這背骨仔　合體連千毅
汪小菲離婚後首現身！　孤身抱大衣…目擊者：有些落寞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳吉仲登民進黨Podcast　批在野黨反美豬阻台經貿發展

批蔡英文「治安3宣示」無關痛癢　葉元之：凸顯政府很無能

快訊／內政部出招抓球棒隊　這類人車內查獲危險物品「建檔註記」

蔡明憲：應爭取加入太平洋聯合軍演　邀美日澳參加漢光演習

葉毓蘭批徐國勇反射性丟給警察　「蘇貞昌撞球桿要不要記？」

陳菊：人權會輸出台灣民主經驗　再次實踐「Taiwan can help」

立院三讀《海空戰力提升特別條例》　特別預算5年上限2400億

快訊／澳洲TGA授予高端疫苗審查資格　外交部：有利加速審查

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

快訊／帽T男殺新店爸潛逃廈門　徐國勇﹑蔡清祥今晚親上火線

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

李善彬《酒鬼》又睡了崔始源　沒脫褲子坐馬桶..他嚇壞：不能直接上！

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

交往7年「前女友」嫁小2歲男人！　三重醋男超不爽持鐵鎚攻擊丈夫

陳吉仲登民進黨Podcast　批在野黨反美豬阻台經貿發展

批蔡英文「治安3宣示」無關痛癢　葉元之：凸顯政府很無能

快訊／內政部出招抓球棒隊　這類人車內查獲危險物品「建檔註記」

蔡明憲：應爭取加入太平洋聯合軍演　邀美日澳參加漢光演習

葉毓蘭批徐國勇反射性丟給警察　「蘇貞昌撞球桿要不要記？」

陳菊：人權會輸出台灣民主經驗　再次實踐「Taiwan can help」

立院三讀《海空戰力提升特別條例》　特別預算5年上限2400億

快訊／澳洲TGA授予高端疫苗審查資格　外交部：有利加速審查

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

快訊／帽T男殺新店爸潛逃廈門　徐國勇﹑蔡清祥今晚親上火線

把客戶房當自家！單親男房仲帶幼女「偷住」　省4萬5反噴12萬

高雄警備勤「遲到10分鐘」！車內輕生　陳屍住家地下停車場　

陳偉漢左耳拆線　歸隊訓練備戰總冠軍戰

中信盃黑豹旗／陽益政傷後復出最佳　東體延長賽勝出首闖8強

打炒房！央行今年已執行51次金檢　金管會盯上8銀行

台南發現阿祖級的黑琵「鳥瑞」　T18高齡接近24歲

台股跌破17700點關卡！電子股疲弱　指數跌137點收17666

「最兇黃蓉」PTT爆紅不到半年宣布：進500強公司！《黑澀會》出身起底

退役少校闖營區疑竊機密「應訊內容外洩」！檢方要法辦了

LIVE／第15輪疫苗施打今起預約　陳時中最新說明

政治熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

前法官開庭遲到罰63萬　宣布選議員

超商員遭刺死、球棒隊頻傳　蔡英文：政府將加強3項關切重點

蔡英文宣示打擊幫派犯罪　他籲「別再只是口號」...網：幹話你也信

周玉蔻收到律師函暗諷「現代版慶記」　

店員遭刺死「震驚全國」　蔣萬安問蔡英文：修補社會安全網還要多久？

只要公投出現2結果　朱立倫恐陷崩盤危機

快訊／車上放球棒恐遭警方註記　館長：還是要立法處理

頻打顏寬恒不是幫林靜儀！　他揭周玉蔻背後盤算

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

車有球棒會被警政系統註記？　徐國勇澄清：攜帶者有暴力、幫派背景才會

馬祖國際藝術島起跑！　梅石軍士兵特約茶室成第一站

2公里「虎尾美人樹花道」現在正美

更多熱門

相關新聞

藍白2024年勝利方程式

藍白2024年勝利方程式

現在做2024年總統大選民調正是時候！副總統賴清德趁公投宣講機會，放開小腳走出深宮，藉機累積人氣；與只能打「市政牌」的雙北市長柯文哲和侯友宜，比誰更接近總統大位，可以滿足現階段民眾的好奇心。

蔣萬安選戰考驗正開始

蔣萬安選戰考驗正開始

批蔡政府只顧公投不關心店員遭刺　顏寬恒：甩鍋能力堪比特級廚師

批蔡政府只顧公投不關心店員遭刺　顏寬恒：甩鍋能力堪比特級廚師

顏寬恒酸林靜儀曾反萊豬！陳吉仲轉批這件事

顏寬恒酸林靜儀曾反萊豬！陳吉仲轉批這件事

藍批僑委會談公投違法　民進黨：別只會扭曲法令或派人鬧場

藍批僑委會談公投違法　民進黨：別只會扭曲法令或派人鬧場

關鍵字：

陳吉仲民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／朴信惠宣布懷孕了！

狗仔爆汪小菲早有新歡「20多歲又貌美」：比他還有錢

快訊／新店男家門口遭射殺！帽T殺手已出境

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

快訊／找到了！帽T殺手廈門「防疫旅館隔離中」

快訊／射殺新店男！紅藍帽T殺手4小時火速出境

海關審太嚴！美國保健網購iHerb.com宣布不送貨台灣

超商店員遭殺！4大超商「勸導改制度」

麥當勞連35天吃「加1元多1件」！

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

起底「崔泰俊是誰」？他童星出道20年：朴信惠就像恩人

林瑞陽牽深V火辣員工熱舞！張庭站後面「臭臉抱胸」

大S離婚內幕「分產細節曝光」！

女師轉行跑外送　佛系接單9個月：財富自由了

更多

最夯影音

更多
八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆
陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

陳淑芳獨居不買房嘆「不知還能活多久」　豁達「剩的錢可以在告別式用就好」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

養到30歲被殺掉...父淚求還公道　死因出爐！兒遭揮12刀刺穿心臟亡

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

大S.汪小菲終結10年婚姻！　發聲明「會共同扶養小孩」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面