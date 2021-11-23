快訊／帽T男殺新店爸潛逃廈門　徐國勇﹑蔡清祥今晚親上火線

▲新店發生槍擊案，一名何姓男子遭槍擊身亡。（圖／記者陳以昇攝）



記者陳家祥／台北報導

近期治安事件頻傳，台中、桃園街連發生超商店員遭攻擊事件，台中還有2起球棒打人事件，新北更發生震驚社會各界的槍擊案。對此，總統蔡英文要求行政院召開治安會報，向全體國人說明後續政策作為，而行政院排定在晚間6點召開記者會說明。

國內近來治安事件頻傳，有超商店員因勸導戴口罩被刺死，以及台中的球棒打人事件等，新北市新店更發生歹徒當街開槍的槍擊命案，引發社會關注治安狀況。

行政院23日晚間6點將召開記者會，由政務委員兼發言人羅秉成主持，內政部長徐國勇、法務部長蔡清祥及經濟部次長林全能都將出席。

針對近來發生多起治安事件，蔡英文指出，對於組織性的幫派暴力事件，政府絕對不會容忍，已經要求內政部，針對幫派犯罪加強取締，並且執行全國性同步打擊幫派犯罪專案行動。

其次，針對夜間工作（超商大夜班員工），政府會與業者進一步討論、協調，運用科技及相關軟硬體措施，提升保護機制，並加強夜間巡邏，給予夜間工作者更完善的保護。

第三，針對嚴重精神疾病患者的身心狀況，政府會持續增加量能，透過心理衛生中心、社會工作人員、關懷訪視員，定期提供患者家庭關懷協助，協助患者穩定就醫與服藥，穩定其情緒。同時，政府也會強化追蹤及預警機制，預防不當暴力事件的發生。