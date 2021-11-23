剪4歲童GG+燙腳！彰化恐怖保母遭4家長控告　她只承認這一點　

▲邱姓無照保母與同居黃姓男友被起訴。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化無照邱姓保母(25歲)與黃姓同居男友(30歲)今年6月涉嫌夾傷一名4歲男童下體，且燙傷男童腳掌，讓男童母親氣憤提告，隨後另有3名母親也出面控訴邱女、黃男惡行，彰化地檢日前偵結，將2人依過失傷害、成年人故意對兒童犯傷害及違反兒少權益保障法等罪嫌提起公訴，並酌請法官予以從重量刑。

依據起訴書內容指出，黃男與邱女為男女朋友，共育有2子2女(年齡介於0歲至5歲之間)，黃男擔任貨車司機，收入不穩定，邱女沒有受過保母專業訓練也沒有相關證照，在臉書保母社群貼文可以受托照顧幼兒，彭、陳、林及賴等4母將小孩交給邱托顧後，小孩身上皆出現不明瘀青紅腫等現象，氣得報警提告。

▲被邱女照顧的幼兒全都傷痕累累。

回顧案發經過，林母控訴、4歲兒男童腳掌已經變黑，有大面積組織壞死，甚至生殖器還被剪開受傷。雲林台西彭姓母親的4歲兒子也是手臂、及背部大面積瘀青，另外彰化受害陳母5月中將2歲兒頭部挫傷，甚至高燒到40度還不帶去看醫生，出現遲緩症狀。

另一名受害的賴姓母親小孩被邱女「修理」，甚至被邱「惡人先告狀」先向社會處指控，小孩傷痕累累全是遭到母親虐打，但此一指控全部被雙方先前的對話記錄推翻。

▲4歲童雙腳大面積燙傷。

對於這些被害母親的指控，邱女在警詢及檢方偵查中只坦承「無照托育」、至於陳子頭部受傷，是他自己從柵欄式嬰兒床爬出摔落地板導致；至於林童的雙腳燙傷是喝湯灑出來被燙到、陰莖是騎電動車時被夾傷；黃男也供稱，只有輕輕拍賴童左肩，其他的瘀青不清楚。

檢察官指出，邱、黃2人於被害兒童的母親發現受傷而加以詢問、質疑時，竟惱羞成怒，反藉通訊軟體回嗆，犯後態度不佳，復於警詢中矢口否認犯行，酌請法官予以從重量刑。

▲受害兒童與家人到地檢。

檢方於9月25日傳喚受害家屬，經過漏夜偵訊後，全案於隔天26日凌晨黃男因否認虐童、說詞交代不清，遭法院裁定羈押禁見；至於邱女，偵訊過程中一直喊肚子痛、臉色蒼白，起初承辦檢方以為她只是裝病，經醫院檢查後，確認是腹部發炎，再加上偵訊結束後已入夜，被檢方諭知20萬元交保，最後因沒能籌出交保金，改限制住居。