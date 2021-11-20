C300哥撞女外送員肇逃後…酒駕騎車被無照BMW撞飛！顱內出血送醫

記者陳雕文／新北報導

新北市三峽一輛賓士C300先前到加油站只願付300元，被網友封為「300哥」，後來該車於10月27日凌晨闖紅燈撞飛女外送員還棄車肇逃！據了解，27歲的陳姓車主「靠吵鬧」逼迫老阿嬤買賓士給他，但根本沒考駕照！陳男肇事後於同月31日喝到酒醉再無照騎機車上路，結果擦撞一輛BMW後倒地，顱內出血送醫急救。

▲C300哥酒後騎車被無照BMW撞倒，頭部受創送醫急救。（圖／記者陳雕文翻攝）

原來，陳男完全沒有考過任何駕照，每次都無照上路，10月27日闖禍，害女外送員四肢擦傷，而陳男肇事當天晚間9點多到案坦承闖禍，被依法送辦。同月30日晚間，他借酒澆愁到隔天清晨4點多，醉醺醺還無照騎機車上路，沿大同路往介壽路方向行駛，慘被同向BMW撞倒，頭部受創送醫急救。

▲24歲的BMW駕駛（灰衣）神情緊張打電話求助。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方調查，駕駛BMW的24歲黃姓男子也是無照駕駛，酒精濃度為0，而送醫急救的陳男經抽血檢驗，換算吐氣酒精值為0.815mg/L！被依公共危險罪函送。

陳男因顱內出血、腿部擦傷，住進恩主公醫院加護病房，過了一日後脫離險境再轉到普通病房又住了2天，出院後行蹤成謎，始終不願到交通分隊製作筆錄。警方多次傳喚未到，已由三峽警分局偵查隊核發傳喚通知書，若陳男持續不到，檢察官將對其拘提。