李德維聲援顏寬恒：林靜儀眼界狹隘　還停留2年前

▲林靜儀。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台北市第二選區立委補選明年1月9日投票，國民黨候選人顏寬恒質疑，林靜儀力挺高端，造成70多萬人不能出國，變成4劑帝國。林靜儀回應，顏寬恒誤會疫苗作用，疫苗不是打來出國用的。對此，國民黨立委李德維23日聲援顏寬恒，批評林靜儀眼界狹隘，還停留在2年前。

林靜儀反擊，顏寬恒誤會疫苗功用，疫苗的功能是避免個人罹病，確保生命安全，並讓台灣達到群體免疫，避免疫情在社區蔓延，疫苗並不是打來出國用的。

林靜儀坦承，近來有些國家的入境狀況有所調整，確實入境美國等某幾個國家受限制，不過在多數國家，因為台灣疫情控制良好，很多國家是連隔離都不用，有些因為國內防疫需求有所不同，以台灣來說，目前不論在國外接種過哪種疫苗，入境還是一樣要隔離與檢疫，並且逐漸調整，不是嗎？所以打疫苗是避免再有感染者進入社區，不會造成傳播，讓國內民眾都能正常過生活，這才是疫苗對於國家最重要的事。

對此，李德維23日表示，寬恆對於70幾萬國人接種高端之後卻不能出國的質疑合情合理，林靜儀回應「打疫苗不是為了出國」，乍聽之下好像沒什麼不對，卻是詭辯，精確地說法是「打疫苗不只是為了出國，是為了恢復正常生活，包括出國」。

李德維指出，防疫政策走到今天，早就到了該改弦更張的時候，防疫的目的是不計一切代價地消滅病毒，追求清零？又或者是在可以容許的風險之下，讓民眾儘速回歸疫情爆發前的正常生活？如今世上大多數的國家，追求的是後者，台灣呢？指揮中心始終給不出答案，也看不出方向。

李德維認為，回到寬恆的質疑，正常無礙地出國，不管是旅遊、公出、求學，或是探親，都是回歸正常生活的一部分，而林靜儀的回應顯示眼界狹隘，對於防疫的想像還停留在約兩年前，那個大家都對新冠病毒還不熟悉，充滿疑懼，只能堅壁清野，忽略大家現在的想望，與防疫終極的目標，是恢復日常，「這一回合論辯，寬恆勝。」