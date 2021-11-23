川普「從來沒練過跆拳道」竟獲黑帶9段證書　荒謬理由曝光

▲川普親自在跆拳道服上簽名。（圖／FB／Kukkiwon_tkd）



記者王佩翊／編譯



美國前總統川普自從被推特刪除帳號後，出現在新聞媒體與社群軟體上的機率大大減少。但南韓國技院卻在上週po出他在佛羅里達州的別墅獲頒跆拳道「榮譽黑道9段」證書的照片。有趣的是，其實川普本人根本沒有練過跆拳道，但身穿跆拳道服的他還是開心地收下證書並與南韓國技院院長李東燮合照。



根據《東亞日報》報導，被稱為世界跆拳道總部的南韓國技院20日頒發了榮譽9段證書與跆拳道服給美國前總統川普，國技院院長李東燮則是特地在當地韓僑的安排下赴美，並親自前往川普位於佛州的別墅「棕梠灘海湖莊園」頒發證書。

▲川普開心穿上跆拳道服與李東燮合影。（圖／FB／Kukkiwon_tkd）



李東燮表示，「據我所知，川普前總統對跆拳道有著特殊的情感，希望他今後也能多加關注跆拳道與國技院，並相互合作。」川普則說，如果自己能夠再度當選，他將穿著跆拳道服進入美國國會議事堂，同時他也邀請國技院的跆拳道示範團參訪美國。



國技院20日在臉書的粉絲專頁po出一系列照片，文中還特地註明，這次的活動「與其他政治問題無關」。不過根據《紐約郵報》報導，其實川普本人根本就沒有練過跆拳道。據悉，俄羅斯總統普丁也未曾練過跆拳道，不過他2013年參訪南韓首爾時也同樣獲得榮譽9段的證書。



另一方面，兩人在海湖莊園的合照也引起話題，因為就在兩人身後掛著的是，川普與北韓領導人金正恩在板門店握手的照片。

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