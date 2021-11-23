好市多「女性限定神物」優惠超殺！男友也幫搶　千人認證：很好用

▲好市多黑色購物節吸引不少民眾搶買。（圖／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多女性生理期最怕睡覺外漏，「褲型衛生棉」正是大家的福音，睡覺終於可以翻來覆去。好市多年度盛事「黑色購物節」昨（22）日開跑，熱門夯物「褲型衛生棉」也破盤大特價，讓不少女孩們手刀快搶，甚至連男性也來幫另一半買，重點是，居然沒有限購！

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上貼文，提到好市多的黑色購物節居然有賣知名品牌的褲型衛生棉，外面一片大概要30元，之前她才懊惱雙11沒搶到特價，想不到現在只要不到20元（一片19.08元）即可入手，「夭壽便宜」，真的很划算。

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▲褲型衛生棉也特價。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO透露，因為褲型衛生棉沒有限購，所以很多人瘋搶，甚至還有不少暖男幫另一半買。她進一步說道，該款褲型衛生棉可以吸好吸滿不外漏，生理期量多真的很方便，本來「每包6片2包入」原價289元，現在特價229元，活動只到11月28日，如果晚了就只能飲恨了！

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「這真的很好穿！感謝分享」、「很划算耶！雙11我每一箱平均一片也要22元的樣子」、「給我來個3箱」、「褲型衛生棉真的大推，不管在產後還是經期，真的超好用」、「這真的無敵好用」、「我昨天也搬了」、「嗚嗚也被搶太快了吧！希望下午去還有」、「這超好穿啊，這價錢超級無敵便宜啊」。

不過，也有些網友表示，「我不行！穿半個小時就到達我的忍耐極限，試了兩次都不能接受」、「這款排擠大屁股的人」。