「最美博士」許藍方涉勾學長當小三　大老婆索賠300萬調解破局

▲許藍方被指介入學長婚姻當小三，遭正宮求償300萬元沒出庭。（圖／翻攝自Facebook／許藍方博士 Dr. Gracie）

記者黃哲民、劉昌松／台北報導

擅談性學話題的「最美博士」許藍方，今年驚爆介入醫師學長婚姻當小三，她發聲明開直播一再否認涉及不倫戀，但男方向妻子劉女招認，大老婆不滿許藍方沒認錯道歉，提告索賠300萬元，台北地院今開庭審理，2位當事人都沒現身，律師請求不公開審理、以保護當事人隱私，法官裁定清場不准旁聽。

今天下午庭訊開始不久，許藍方委任律師主張本案案情涉及雙方當事人隱私，且雙方都不是政治人物、個人隱私與公共利益無關，若公開審理遭媒體報導，可能引起雙方當事人不必要誤解與傷害，請求依法不公開審理。

大老婆委任的律師原本表示交由法官依職權裁定，但被法官要求明確表態後，律師也同意不公開審理，法官立刻裁定法庭清場、不准旁聽。

據悉，劉女不排斥當面和許藍方協商，但是先前透過律師傳話，2次調解都因事實及賠償金額毫無共識而破局，雙方當事人至今也沒碰過面。許藍方先前曾說，有些對話紀錄可佐證她是遭男方糾纏，不過律師今出庭沒提出相關事證，法官諭知擇期開庭，雙方律師開完庭都不受訪。

許藍方是遭自稱劉女閨蜜向媒體爆料，去年（2020年）和已婚醫師學長發生不倫戀，還到北市大直的精品旅館開房，並傳訊息給男方表示「想到那天在別的床上叫別人的老公老公，已經是我這輩子目前為止，做最瘋狂的事了」、「今天一直濕濕」、「在寶貝面前就只有赤裸裸的我了啦」等語。

大老婆氣炸，男方被質問也招認，但許藍方卻不置可否。劉女不滿許藍方沒認錯道歉、繼續在節目上大談性學話題，怒寄存證信函給許藍方要求回應，許藍方自稱「受害人」、不知學長已婚，讓劉女更不滿，因此提告求償。