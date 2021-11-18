　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

▲▼政經關不了主持人，前台灣大學教授彭文正。（圖／記者湯興漢攝）

▲媒體人彭文正（中）告台北地院法官張詠惠審理總統「論文門」判決不當，求償200萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人彭文正提告確認總統蔡英文的博士論文不存在但一審敗訴，彭告北院承審法官張詠惠判決不當、索賠200萬元，北院今開庭，彭透過律師想用越洋電話視訊表達意見，被法官以當事人可聲請遠距視訊開庭為由婉拒，彭的律師緊咬張詠惠可能聽從上意，更對本案法官喊話：「不要考量妳們是同事，希望公平審理！」

彭文正目前人在美國。去年（2020年）1月15日，張詠惠審理彭文正訴請確認蔡英文博士論文不存在一案，以「不具確認利益」、不符法定程序等理由判彭敗訴，彭上訴後，高院廢棄一審判決、發回北院仍由張詠惠更審。

彭文正認為張詠惠在「論文不存在」一案的一審審理，沒開庭辯論也沒調查證據、判決草率，提起行政訴訟要求張詠惠迴避更一審審理，台北高等行政法院判彭敗訴。彭另提本件求償案，指張詠惠的一審判決不當、侵害他的訴訟權與名譽權，要求張詠惠賠償200萬元。

北院今開庭時，彭文正的律師質疑張詠惠並沒訂出「論文案」的一審宣判日期，媒體卻能事先得知何時宣判，更在北院公布判決新聞稿前，就有媒體搶先報導判決結果，律師認為張詠惠「故意在那天宣判、故意讓媒體知道」，應查明新聞稿何時製作、如何提供給媒體。

法官聽了不解，反問律師：「法官訂在哪天宣判，不都是『故意』的嗎？」律師仍強調不排除張詠惠是聽從「上面的意思」，不管這個「上面」是北院高層還是總統府，都明顯有行政干預等等，律師還自稱不是媒體人、可能表達不清楚，請求當庭打越洋電話讓彭文正透過視訊表達意見，「彭文正就在等我的電話」。

法官表示當事人可聲請遠距視訊開庭，越洋電話或手機視訊會議無法確保連線跟語音品質，以此婉拒律師的請求。彭的律師強調，彭提本案是因「論文案」的判決會讓他在其他案件可能被判刑，北院發布「論文案」一審判決新聞稿，更讓彭「無力招架」，律師狀似誠摯對法官喊話：「妳們是同事（指本案法官與張詠惠），天天見面，可能還坐同個辦公室，不要考量妳們是同事，希望公平審理！」

張詠惠委任的2位律師表示：「擔心一回應，對方又要回應，庭訊就開不完！」不過2位律師仍強調，張詠惠只負責審理與判決，彭文正與律師質疑的判決新聞稿製作、發布，都與張詠惠無關，也跟本案無關。法官諭知下月（12月）13日再開庭。

►想變瘦就穿這件風衣！

ET快訊
快訊／掰了！「57年服飾老店」宣布退出台灣
跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　品項一次看
麥當勞29項餐點漲價　內行人曝「2大破解點法」
激戰人夫！她下體「裂2條狂噴血」　醫看傻：腸子會掉出來
彭帥報平安電郵「and」藏玄機　陸網也傻眼
警開罰單像鬼畫符　違規事實竟是「周氏蝦捲」「岡山羊肉」
快訊／顏寬恒發言人「提告周玉蔻」：完全泯滅人性！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

不滿小弟女友與人妻「三人行」　明仁會組「球棒隊」暴力砸店遭逮

深夜下班回家…妙齡女疲憊走在路上　慘遭飛車賊搶奪包包

疑被螺旋槳分屍！貢寮沙灘「半截男屍」身份確定　6天前花蓮落海

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

惡駕駛闖紅燈撞機車還兇！倒車衝撞2夫妻...再拿木棍刀痛毆

台北監獄公布病舍照片　否認孫道存服刑期間享特權

盛唐鉛中毒者首例病逝　患者生前「腹水嚴重、腳趾發黑」模樣曝

獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

快訊／國1內湖交流道「3車追撞」！大貨車頭全爛…2人當場死亡

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

貴婦買7萬「有改過大衣」想退貨　大鬧百貨被上銬怒：我要回大陸

孫道存病逝！罹癌「體重降10kg」 享壽72歲...北監：已與家屬確認

貴婦大鬧微風遭上銬疑執法過當　警秀密錄器畫面駁：有先告知權益

吳姍儒未婚夫太帥..吃味「我才是明星！」　婚禮「白紗穿到底」取消二進：好想哭

連千毅以黑衣人照片恐嚇客戶　二審宣判駁回上訴有罪確定！

高雄正妹直播主「瞞著老公」日接10客！房內擺課本認真求學

不滿小弟女友與人妻「三人行」　明仁會組「球棒隊」暴力砸店遭逮

深夜下班回家…妙齡女疲憊走在路上　慘遭飛車賊搶奪包包

疑被螺旋槳分屍！貢寮沙灘「半截男屍」身份確定　6天前花蓮落海

彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

惡駕駛闖紅燈撞機車還兇！倒車衝撞2夫妻...再拿木棍刀痛毆

台北監獄公布病舍照片　否認孫道存服刑期間享特權

盛唐鉛中毒者首例病逝　患者生前「腹水嚴重、腳趾發黑」模樣曝

獨／孫道存長眠金寶山　孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光

快訊／國1內湖交流道「3車追撞」！大貨車頭全爛…2人當場死亡

金山瑞芳巡守隊雙視訊連線　新北警長黃宗仁線上勉民力

快訊／57年老店掰了！日牌「洋服の青山」確定退出台灣

重鹹是大忌！營養師：天冷要多吃「3類食物」穩定血壓

味全龍戰績拉尾盤　味全領隊大讚小龍們拚勁十足

跟進麥當勞！SUBWAY宣布漲價了　影響7口味潛艇堡、沙拉一次看

「發現‧永靖小旅行」 搶先體驗永靖謝平安　搓平安圓

丁守中不忍了！公投綁大選沒錯　「民進黨最沒資格公投綁大選」

情侶存錢結婚　男友「週領250元」怨太少…她秒爆氣：我還要嫁嗎

麥當勞29項餐點漲價！內行人曝「2大破解點法」：CP值變高了

2021萬金石馬拉松21日開跑　新北警加強賽事防疫及安全維護

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

快訊／重機「撞進C300」直插進去！

蔣智賢不滿被指打假球求償300萬　名嘴下場曝

即／亞東＋仁安醫院火警！244消防出動

連千毅出庭哭窮　自曝經濟小康要養2小孩

棍棒哥遭辣椒騎士逆襲後更慘　警開罰秒噴26400元

竹聯雙煞開山刀砍人畫面曝光

即／孫道存今晨癌逝！北監回應了

驚悚6秒撞擊影片曝！重機騎士「插進C300」

即／國1內湖交流道「3車追撞」！　2人當場死亡

新北重機與轎車相撞！騎士與後座17歲女噴飛

4煞球棒狠砸賓士　車主老公是警察

更多熱門

相關新聞

AIT處長孫曉雅見證F-16V升級接裝　蔡英文：國防戰力會越來越堅強

AIT處長孫曉雅見證F-16V升級接裝　蔡英文：國防戰力會越來越堅強

空軍18日上午舉行F-16V性能提升接裝典禮，台灣首支全F-16V組成的作戰隊也正式成軍，開啟台灣空軍戰力的新頁。總統蔡英文在臉書表示，隨著構改的陸續完成，以及自購的 F-16V交機，我們的國防戰力會越來越堅強。此外， 美國在台協會（AIT）孫曉雅處長也在現場見證。

趙少康籲出門投票　不讓民進黨葬送公投

趙少康籲出門投票　不讓民進黨葬送公投

能源政策認錯反覆　好過一意孤行

能源政策認錯反覆　好過一意孤行

F-16V 性能提升　蔡英文：三項重要意義

F-16V 性能提升　蔡英文：三項重要意義

F16V升級　蔡英文感謝空軍：我和國人都很安心

F16V升級　蔡英文感謝空軍：我和國人都很安心

關鍵字：

論文門蔡英文彭文正台北地院遠距視訊

讀者迴響

熱門新聞

火辣網紅到粉絲家喝茫！1男跟進房「突傳激烈呻吟」

女大生混酒喝掛　他「看10秒」摸胸下場慘

羅志祥正式宣告復出！　崩潰「又老又胖」：只剩這部位最大

新電視回家拆封膜　悲情夫妻一撕噴3萬元

明年「運勢旺到爆」5生肖出爐！

台灣第一例！「新四劑高端戰士」誕生　身體狀況曝光

明年3/1起全台「禁養比特犬」

歐陽娜娜突曝「舅媽2周前過世」罕提歐陽妮妮失聲痛哭

米砂1個月狂賺300萬！「豪買百萬特斯拉」

印度神童最新警告「紅月亮」恐降3災殃

母要她別搬去中國　法國妹改住台灣5年：我媽後悔了

夜市男壞壞鄰攤人妻2次　一句話露餡

債主受夠怒飆澎恰恰：一騙再騙！崩潰被害到想輕生

快訊／麥當勞變貴了「29品項喊漲」

星巴克「7項隱藏服務」全免費！前店員解惑

更多

最夯影音

更多
棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊

棍棒哥戰辣椒水騎士互罵3分鐘　互告傷害！結果他先噴26400塊
菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

菜農哭慘！2.5萬顆高麗菜被砍光　11公嬤盜採當場被抓：以為棄收

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

陸男躺地板睡覺遭「巨鼠爬肚」！　睜眼一掌拍飛嚇傻：以為是我的狗

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

玩太大！兄妹實測「額頭拔罐」　她見大瘀血笑到哭：怎麼見人...

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

汐止棒棒哥街頭攔車追打騎士！　遭「辣椒水射臉逆襲」崩潰喊告

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面