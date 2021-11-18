彭文正告「論文門」法官　律師代喊：勿考量妳們是同事，公平審理

▲媒體人彭文正（中）告台北地院法官張詠惠審理總統「論文門」判決不當，求償200萬元。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

媒體人彭文正提告確認總統蔡英文的博士論文不存在但一審敗訴，彭告北院承審法官張詠惠判決不當、索賠200萬元，北院今開庭，彭透過律師想用越洋電話視訊表達意見，被法官以當事人可聲請遠距視訊開庭為由婉拒，彭的律師緊咬張詠惠可能聽從上意，更對本案法官喊話：「不要考量妳們是同事，希望公平審理！」

彭文正目前人在美國。去年（2020年）1月15日，張詠惠審理彭文正訴請確認蔡英文博士論文不存在一案，以「不具確認利益」、不符法定程序等理由判彭敗訴，彭上訴後，高院廢棄一審判決、發回北院仍由張詠惠更審。

彭文正認為張詠惠在「論文不存在」一案的一審審理，沒開庭辯論也沒調查證據、判決草率，提起行政訴訟要求張詠惠迴避更一審審理，台北高等行政法院判彭敗訴。彭另提本件求償案，指張詠惠的一審判決不當、侵害他的訴訟權與名譽權，要求張詠惠賠償200萬元。

北院今開庭時，彭文正的律師質疑張詠惠並沒訂出「論文案」的一審宣判日期，媒體卻能事先得知何時宣判，更在北院公布判決新聞稿前，就有媒體搶先報導判決結果，律師認為張詠惠「故意在那天宣判、故意讓媒體知道」，應查明新聞稿何時製作、如何提供給媒體。

法官聽了不解，反問律師：「法官訂在哪天宣判，不都是『故意』的嗎？」律師仍強調不排除張詠惠是聽從「上面的意思」，不管這個「上面」是北院高層還是總統府，都明顯有行政干預等等，律師還自稱不是媒體人、可能表達不清楚，請求當庭打越洋電話讓彭文正透過視訊表達意見，「彭文正就在等我的電話」。

法官表示當事人可聲請遠距視訊開庭，越洋電話或手機視訊會議無法確保連線跟語音品質，以此婉拒律師的請求。彭的律師強調，彭提本案是因「論文案」的判決會讓他在其他案件可能被判刑，北院發布「論文案」一審判決新聞稿，更讓彭「無力招架」，律師狀似誠摯對法官喊話：「妳們是同事（指本案法官與張詠惠），天天見面，可能還坐同個辦公室，不要考量妳們是同事，希望公平審理！」

張詠惠委任的2位律師表示：「擔心一回應，對方又要回應，庭訊就開不完！」不過2位律師仍強調，張詠惠只負責審理與判決，彭文正與律師質疑的判決新聞稿製作、發布，都與張詠惠無關，也跟本案無關。法官諭知下月（12月）13日再開庭。