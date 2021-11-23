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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

公投第3場意見發表會明登場　正反方代表名單一次看

▲▼四大公投意見說明會第三場陣容。（圖／中選會提供）

▲▼四大公投意見發表會第三場陣容。（圖／中選會提供）

記者杜冠霖／台北報導

1218四大公投將至，24日將舉辦第3場次全國性公民投票案意見發表會，讓正反雙方針對「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「三接遷離藻礁」4大議題發表意見，其中第18案「反萊豬」反方代表人將改由經濟部長王美花上場，而第19案「公投綁大選」反方代表則改由立委莊瑞雄出陣。

中央選舉委員會舉辦第3場次全國性公民投票案第17案至第20案意見發表會，中選會表示，第3場次意見發表會，首先由第19案於上午10點30分至11點30分登場，正方代表人為台北市議員鍾沛君，反方代表人為莊瑞雄。

第20案於下午1點至2點舉行，正方代表人為東海大學教授林惠真，反方代表人為環保署前副署長詹順貴。第17案則為下午5點至6點舉行，正方代表人為核終領銜人黃士修，反方代表人為地球公民副執行長蔡中岳。最後。第18案為晚間6點30分至7點30分，正方代表人為國民黨婦女部主任林麗蟬，反方代表人為經濟部長王美花。

中選會說明，意見發表會正方及反方代表人意見發表依法分段交叉進行，雙方各有24分鐘，並分2輪，每一輪各12分鐘，依序由正方及反方代表人說明，每一公投案都有5場意見發表會，總計20場。

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